陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

▲陳水扁今天訪問陳亭妃。（圖／翻攝自微微笑廣播網直播）

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁今（12日）在廣播節目「有夢上水」專訪民進黨立委陳亭妃，大讚她從政歷練完整，擔任市長綽綽有餘。陳亭妃則在受訪過程中強調，民進黨的遊戲規則就是全民調，民意還是戰勝於一切，「我絕對相信賴主席，也相信未來的賴總統，我相信他不會為了自己所謂的子弟兵，我覺得這些都是支持者自己在放話」。

陳水扁在訪談過程中詢問，2018年台南市長黨內初選，陳亭妃原本普遍被看好，最終卻輸給時任立委黃偉哲，這是為什麼？陳亭妃表示，這是給她的磨練，因為有這個磨練，讓自己更成熟，當時黃偉哲除了選過單一選區立委，也選過大選區，雖然兩人打到五五波，但自己扎根不夠扎實（而落敗）。

陳亭妃說，過去6、7年她的後援會持續運作，秘書也一直都在跑，沒有離開過，希望記取前例，扎根地更扎實。陳水扁也稱讚陳亭妃說，他認為陳亭妃很認真，「我們就記取教訓，知道我們打拚不夠，現在就更認真、加倍」，相信過去的經驗，能夠讓陳亭妃有進一步提升。

陳水扁回顧2008年首次施行單一選區兩票制的立委選舉，當時準總統賴清德、台南市長黃偉哲、陳亭妃同榜當選，「如果說用輪流的，也應該輪到妳（陳亭妃）做市長」，他認為，陳亭妃當過5屆立委，擔任市長「綽綽有餘」。

陳亭妃坦言，她曾任10年議員、16年立委，資歷絕對足夠，因為23歲就從政，所以依然很年輕，未滿50歲，希望打造「少年台南」讓台南市不要死氣沈沈，要讓擁有400年歷史的台南成為有活力、衝勁的城市。她也相信，台南需要「接地氣」的市長。

陳水扁關心，國民黨立委謝龍介近日稱，現在其他市長初選人選的民調絕對沒辦法贏過陳亭妃，但過半天之後就不一定了？陳亭妃說，「現在的民調確實是有一段的距離，說我們贏過所有其他的（對手）」，但是，她認為仍應穩紮穩打，距離初選還有將近兩年的時間，這是一場耐力戰，「我想，他（謝龍介）最不希望的就是陳亭妃（當市長選舉對手）」。

陳亭妃表示，民進黨的遊戲規則就是全民調，民意還是戰勝於一切，民意期待有一位女性的市長，現在自己也都在傾聽大家的聲音。

陳水扁追問，賴清德的子弟兵就兩個而已，一個要當黨部主委（指立委郭國文），一個要選市長（指立委林俊憲），難道沒有造成任何壓力？陳亭妃表示，「我絕對相信賴主席，也相信未來的賴總統，我相信他不會為了自己所謂的子弟兵，我覺得這些都是支持者自己在放話」，2022年賴清德檢討縣市首長大敗就是因為沒有初選，「如果是這樣子的話，他怎麼會重蹈覆轍呢？」