老公拒戴套「因為會軟」　避開排卵期愛愛！她狂吃事後藥…下場曝

▲老公拒絕戴套，也不願意結紮。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

做愛時戴上保險套，是避孕跟防止性病的方法，一名人妻表示，老公一戴套就會軟，因此不喜歡戴套，一直以來都是避開排卵期行房，或是服用事後避孕藥，直到某次大出血，才放棄此方法，現在兩人育有一子，希望老公去結紮，但老公卻拒絕，讓她感到心累。

人妻在Dcard發文，「老公無法戴套也不願結紮」，從交往以來，老公一直無法接受使用保險套，因為一戴上就會軟，因此交往期間都會避開排卵期，或是服用避孕藥，「但其實這點我是很抗拒的，因為本身自己就不是個會吃避孕藥的人。」

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她坦言，透過避開排卵期的方式來防止懷孕，風險仍然很大，所以上床次數漸漸變少，「即便如此還是懷孕了，經濟情況下我們說好生一個就好了，我跟老公說如果你還是不能戴套那就結紮，他也不要。」

原PO對於這種狀況感到心累，當時內心非常抗拒，也不想去研究避孕藥，也不想每天吃事前藥，直到某次大量出血，才停止吃事後藥，「真的不想之後還是用避開排卵期的方式，風險真的太大了，但我根本忍受不了後半生無性生活」，還曾開玩笑跟老公提說性愛分離，但對方超生氣。

貼文曝光，掀起網友討論，「他不戴套、不結紥、妳不吃藥、不分手，不知道你們兩個在倔強什麼欸」、「當初就不該結婚」、「妳不喜歡吃藥，妳老公不喜歡戴套，為什麼是妳去迎合他想要的」、「事前避孕藥一堆人在吃，真要解決問題就自己吃，不然離婚」。