獨／警抄職棒簽賭小隊長也在場　疑刪光監視器！霧峰分局回應了

突發中心／台中報導

台中市霧峰警分局爆出日前執行職棒簽賭案搜索行動時，該分局的林姓小隊長出現搜索地點，但帶隊搜索的另名小隊長，竟等林騎車離去後，才進入執行逮人，涉嫌包庇；對此，霧峰警分局回應「該小隊長行動前有在該點遛狗」。不過，《ETtoday新聞雲》再掌握，該搜索地點為一處民宅，在警方進行搜索之前，林姓小隊長已先行將民宅監視器刪除，對此，霧峰分局長陳祥麟回應，透過嫌犯手機APP登入監視器畫面，並沒有看到林小隊長的身影，「但監視器沒有硬碟、無法回放」，初步了解沒有所謂刪監視器畫面情事。



▲台中霧峰警分局前往這間民宅執行職棒簽賭搜索行動，赫見自家分局的偵查隊林姓小隊長也在屋內。（圖／民眾提供）

對於自家人涉嫌縱放自家人，霧峰分局面對記者詢問狂打太極。《ETtoday新聞雲》掌握到，9日霧峰警分局與中打偵辦職棒簽賭案，前往一處民宅搜索時，赫見自家分局的偵查隊林姓小隊長也在屋內，但搜查人員未當場揪出林姓小隊長，反而放他騎車回到分局內，離開後搜查人員才又返回民宅逮人。

離譜的是，該民宅1樓是機房、2樓是辦公室，林小隊長還上了2樓將監視器畫面中有自己身影的畫面通通刪除。對此，分局長陳祥麟回應並無此事，透過簽賭林姓首腦的手機登入查看，沒有看到林小隊長，也沒有發現畫面被刪，而「監視器沒有硬碟、無法回放」。

全案疑點重重，霧峰警分局回應，該小隊長行動前有在該點遛狗，但此次查緝賭博行動未發現小隊長有洩密情形；但分局也坦承，林姓小隊長與嫌犯有認識，去過該處，至於有無涉及不法，霧峰分局深入清查。

據了解，警方在該波查緝行動現場抓到1名林姓首腦，並從其帳戶中查到破2億元賭資，現場也發現300多萬元現金，還有上百條K菸；而林姓小隊長不僅是騎車離開現場，還將現場民宅監視器畫面刪除才離去，林姓小隊長是否牽扯到簽賭案？霧峰警分局今天指出，從昨晚開始，已對該名小隊長展開調查。