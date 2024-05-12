彰化孝子郵差今告別式　母見靈車淚崩！同事列隊敬禮悲喊下班了

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

芬園社口郵局一名48歲孫姓郵差於4月26日冒雨送信，遭路邊倒塌的黃花風鈴木砸中，送醫不治身亡。家屬於今(12)日母親節舉辦告別式，孫母看到兒子靈車抵達家門口，不禁傷心淚崩，但邊哭仍記掛喊著要兒子好好走，不要擔心她，場面令人鼻酸，而出殯車隊也行經孫男生前任職的社口郵局，讓同事列隊齊喊「下班了！」，送孫男最後一程。

▼孫母見靈車抵達，忍不住傷心大哭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

孫姓郵差在送信時，遭路倒樹木壓亡，家屬今天舉辦告別式，出殯車隊一抵達家中，在門口的孫母不禁嚎啕大哭，但仍強打精神，表示要兒子不要擔心她，2個弟弟都會照顧她，就是希望兒子能安心、好好地走。孫母回憶，兒子以前在母親節都會包紅包給他，當天兒子一如往常地出門，誰也想不到母子會從此天人永隔。

而孫男為人友善，人緣也相當好，在附近工廠工作的母女也特地到場，她們拭淚表示，孫男常送信來工廠，會跟她們聊天、慢慢認識，對他突然逝世都相當不捨。

出殯車隊也行經他生前任職的社口郵局，同事們神色凝重哀戚，在門口列隊迎接靈車，齊喊「下班了！」，為殉職的孫男致上敬意，送這位共事10多年的老同事最後一程，不少人忍不住落下眼淚。

孫男的告別式在草屯殯儀館舉行，出殯車隊上午抵達芬園後，行駛至彰南路與民族路口(85度C)左轉，進入民族路後車隊將怠速行駛，於永和路右轉回家。再沿巷道出來民族路至信義路口左轉進入社口，至分駐所右轉行走彰南路至芬草路左轉往芬園郵局稍作停留後，將發引集集油車坑火化場火化。