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社會 社會焦點 保障人權

隔壁住戶孕肚突消失　鄰居上陽台驚見「嬰屍」疑遭曬死

▲▼法醫高大成表示，人體只要吸入60%的一氧化碳就會不治。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲法醫高大成表示，台中多年前也曾發生新生兒遭生母遺棄在社區頂樓，結果被活活曬死。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市石岡區驚傳一名剛出生男嬰疑遭到生父、謝姓男子丟棄偏僻水井，經過半年後，謝男良心不安出面自首，男嬰才從水井中被打撈上來。法醫高大成質疑，男嬰恐是活活遭淹死，但詳細死因還有待進一步解剖；高大成也透露，多年前台中也曾傳出類似案件，一眷村居民發現鄰居原本「大腹便便」卻突然「消風」，且屋內一度傳出嬰兒哭聲，直到某日有人上了頂樓赫然發現一具嬰屍，才揭發這起殺嬰案。

高大成表示，當年有民眾在台中某社區頂樓發現嬰屍後恐慌不已，事後一名住戶回想起，隔壁女鄰居的孕肚消失，且曾聽到嬰兒哭聲，直接追問女鄰居，女鄰居說不出孩子下落，整起事件才東窗事發。

高大成指出，檢警當年進一步追查才發現，該名女鄰居生完小孩後將孩子丟棄在頂樓，嬰兒在頂樓嚎啕大哭卻沒人發現，直到某日有人上了陽台才發現嬰兒已經死亡，疑似被曬死。

至於今日爆發的水井嬰屍案，發生時間在去年。台中市警方出面說明，在今年1月12日凌晨2時許，接獲一名30歲謝姓男子自首，謝男表示，女友在去年產下一名男嬰，但男嬰剛出生就死亡，遂將男嬰丟在石岡的一處水井，警方趕到現場果真打撈出一具嬰屍，也報請台中地方檢察署檢察官偵辦，全案依故意殺人及遺棄罪移送偵辦。

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