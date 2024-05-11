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社會 社會焦點 保障人權

半年內已2死！台中136線無照少年自撞亡　地標被惡改「花果山」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中136線赤崁頂是年輕族群跑山熱點，卻時常發生車禍。（圖／翻攝Google Maps）

記者許權毅／台中報導

台中市136線今日中午發生一起嚴重車禍，一名17歲游姓少年在36k處附近自摔，被送醫搶救後仍宣告不治。事實上，136線在去年12月也發生一起死亡車禍，同樣未成年少年瞞著爸媽騎車外出，在35.5k附近自摔死亡。風景區「赤崁頂」名稱，近年也被網友惡改新增地標「花果山」、「獼猴PIT區」，暗指該區有許多「山道猴」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼136線死亡車禍早就不是第一起，先前也有少年無照騎車發生意外。（圖／ETtoday資料照）

赤崁頂是台中知名景點之一，沿線136線（長龍路）山路彎曲，近年來有許多年輕民眾專門騎乘機車到此遊玩，當中卻有許多是未成年民眾無照駕駛。車禍案件隨之發生，許多騎士不熟道路狀況、機車操作不當，結果發生自撞車禍，受傷情況不只一件，近半年也已經有第二起死亡案件，去年就有4人死亡。

去年12月死亡的房姓少年自摔，撞上路邊的電線桿重傷，頭部也因強大撞擊力道重傷，當時有民眾向《ETtoday新聞雲》表示，房姓少年死亡原因不只是騎乘問題，沿線道路設計問題更是重點之一，電線桿所擺放位置釀少年傷勢加劇。而道路設計牽涉眾多單位，一直是道安團體批評的重點之一，改善進度仍趕不上死神找上門。

▲▼警方今年加強取締力道，車禍案件確實有所下降。（圖／ETtoday資料照）

不過，依據警方所統計，136線去年193件汽機車車禍中，絕大多數都是超速、危險駕駛所導致自摔，警方僅能加強取締力道，甚至出動空拍機蒐證，希望掌握山路機車動態。但是，就算警方強力巡查、道路增設測速照相機，依舊難以全面遏止亂象。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲Google Maps上有人惡改赤崁頂地標「花果山」、「獼猴區」。（圖／翻攝Google Maps）

有民眾就在Google Maps上頭新增赤崁頂地標，將此處改成「台灣中部花果山樂園」諷刺該區很多山道猴，另外也有「獼猴PIT區」，意思是稱會在此處聚集的騎士都是「獼猴」，PIT一詞則是賽車界用語，意指「整備區、改裝區」，也就是稱許多年輕騎士聚集在此改裝車子、競速。

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