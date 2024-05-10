生麗傳「馨」意多陪一里路　花藝手作打造溫馨母親節

▲生麗國際集團在公益路上腳步不停歇，攜手勵馨基金會一同關注受暴婦女與兒少議題，持續挹注資金與資源，期盼創造社會善的循環。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

適逢母親節到來，勵馨基金會成立30多個年頭，持續關心著婦女與兒少；同樣關注議題並熱心投身在公益這條路上不遺餘力的生麗國際集團，在「多陪一里路」計畫中，與勵馨基金會一同撒下希望與愛的種子。

▲生麗國際集團攜手勵馨基金會在「多陪一里路」計畫中，自2021年累積捐贈超過2百萬元，期盼協助婦女邁向自主生活。（圖／生麗國際集團提供，下同）

為了致謝生麗國際集團持續的投入與幫助，勵馨基金會執行長王玥好向生麗國際集團創辦人徐鳳娥致贈感謝狀。勵馨基金會執行長王玥好提到，「『多陪一里路』計畫對象是我們長期服務的受暴婦女，我們發現過去的法令大多是針對危機緊急的處理，但事實上這些受暴婦女，要能夠真正的脫離暴力，在生活上也必須要能重建。所以我們非常感謝生麗國際集團持續的挹注在我們同一個服務方案，讓我們能更穩定而不中斷的提供服務，並且可以長期的推動。」生麗國際集團創辦人徐鳳娥則表示，「生麗國際集團是美容保養品和保健食品的公司，會員80%以上以女性居多，婦女受到暴力或性侵讓我們感同身受，希望能給予他們更多支持，並協助他們重新站起來自主生活，這也是生麗國際集團最重要的經營理念，就是幫助會員夥伴經濟獨立並且活出自我。」

▲適逢母親節到來，生麗國際集團與勵馨基金會透過「花開生麗，愛馨永續」花藝手作打造溫馨母親節。

今年生麗國際集團在「多陪一里路」計畫中，包括社工人事費用、團體講師與活動費用等，捐贈超過新台幣60萬元，4年挹注費用超過2百萬。像是在花藝課程中，生麗國際集團與勵馨基金會致力協助培訓所服務的婦女們，取得花藝課程證照，提升未來踏入職場的競爭力。

▲生麗國際集團與勵馨基金會致力協助培訓所服務的婦女們，取得花藝課程證照，提升未來踏入職場的競爭力。

生麗國際集團創辦人徐鳳娥補充，「生麗國際集團從2021年開始和勵馨基金會攜手合作，包含這次的『花開生麗，愛馨永續』的公益活動，共捐贈269萬元的資金和物資；在就業輔導方面，協助勵馨舉辦職涯發展與財務知能等課程，幫助勵馨婦女考取花藝課程執照，培養一技之長，為他們提供更多元的就業機會。」生麗國際集團2002年創辦至今，用心深耕台灣，在各項公益上更是不遺餘力，期盼能拋磚引玉打造社會善的循環。