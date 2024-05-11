快訊／台中驚傳水井棄嬰屍！撈出糊狀屍塊　父良心不安半年後自首

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市驚傳水井棄嬰屍命案，一名謝男希望女友拿掉小孩，女友拒絕後，2人分居，女友仍在租屋處產下男嬰，而男嬰因為不明原因死亡後，謝男將嬰兒屍體拿到自己租屋處後方水井丟棄。6個月後，謝男今年1月因良心不安，向警方自首，表示當時因為嬰兒突然沒了呼吸，才會棄屍，檢警在該水井撈出一具腐爛嬰屍，並將謝男移送地檢署偵辦。

▲台中傳出水井棄嬰案，一名剛出生嬰兒被生父丟棄在水井，檢警半年後接獲生父自首，撈出糊狀屍體。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



東勢警分局今證實此案，並說謝男供稱良心不安，時隔半年後向警方自首。警方獲報後不敢大意，立即報請台中地檢署指揮偵辦，在該處水井打撈出一具糊狀嬰兒屍體，全案詢後依殺人、遺棄屍體等罪，將謝男移送地檢偵辦，檢方認為他供詞保留，全案疑點甚多，向法院聲請羈押獲准。

由於是嬰幼兒死亡案件，檢方相當重視，未來一旦起訴，法院也將由國民法官庭審理。

據了解，謝男原本跟原住民籍女友住在東勢區，2人因「要不要拿掉小孩」發生多次爭執，後來分居，謝男得知女友在家中生出小孩，才趕緊回去察看，結果剛出生嬰兒沒被妥善照顧，當場死亡，謝男竟將嬰屍打包，返回石岡區住處旁的水井丟棄，案件在謝男自首後才曝光。