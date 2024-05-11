北市夾娃娃店變賭場！9骰輸贏最高彩金20萬　警方扣8台賭具

記者邱中岳／台北報導

北市警南港分局鎖定轄區內忠孝東路6段，有夾娃娃機店暗藏玄機，裡面竟然擺放水果盤賭博電玩以及夾娃娃機台內擺放九顆骰子，只要夾爪放開讓集中在塑膠盒裡面的9顆骰子掉落，依照所產生的點數對應相對的賠率，最高彩金20萬元，吸引不少賭客上門「試手氣」。

警方調查，位於台北市南港區忠孝東路6段某處選物販賣機店，於深夜常有妨害安寧情事，7日南港分局督察組持搜索票破門查緝，當場發現改裝為賭博用之夾娃娃九骰機及水果盤賭博電玩。

▲夾娃娃機店成賭具，將9顆骰子裝在塑膠盒，依點數產生相對應賠率。（圖／記者邱中岳翻攝）

現場逮捕1名林姓負責人以及賭客7名，並查扣現場賭博機檯內之新台幣12萬3600元、在場人員賭資600元、夾娃娃九骰機主機板7塊、賭博電玩主機1檯、點鈔機1檯及監視器主機1組等證物。

警方追查，林姓犯嫌係將選物販賣機改裝，利用夾娃娃機台機械手臂放上強力磁鐵，吸取放入9顆骰子的壓克力方框，再依骰子同色或同數的多寡來決定獎金多寡，賭客每次投入100至200元即可操作機台骰子賭博。

▲夾娃娃機改裝成賭具，警方當場查扣7台還有1台水果機賭盤。（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，水果盤電玩賭博玩法則是讓賭客投入100、500或1000元，每1元換取1點數，機台畫面連成一線代表中獎，有多種中獎方式及賠率，賭客若依照規則贏得彩金，可透過機台旁通訊軟體連結傳送中獎畫面由林支付得獎金額。

警方在現場查扣7台夾娃娃九骰機及1台水果盤賭博電玩，每項最高彩金20萬元，警方訊後將林姓負責人依涉嫌刑法賭博罪移送地檢署偵辦，賭客部分依社會秩序維護法裁罰。改裝機台及違法使用場所部分，函請相關目的事業主管機關進行裁處。