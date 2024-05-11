快訊／信義區撒錢爆推擠！網紅R哥現身派出所：警察等我做筆錄

網紅「Mr.R」（R哥）坐擁16萬粉絲，10日晚間2度在北市信義區發起「撒錢活動」，吸引上千人到場瘋搶，現場宛若南韓「梨泰院翻版」，險些釀成推擠事件。對此，市長蔣萬安11日說，警察局有回報，「基本立場就是任何會影響到交通以及民眾安全的活動，我們一定會要求警察局做好各項的因應，依法該怎麼辦就怎麼辦」。