快訊／信義區撒錢爆推擠！網紅R哥現身派出所：警察等我做筆錄

記者邱中岳、莊智勝／台北報導
網紅「Mr.R」又稱R哥，在社群媒體上坐擁逾16萬粉絲，未料R哥昨(10日)晚間兩度在北市信義區發起「撒錢活動」，吸引上千人到場瘋搶，現場宛若南韓「梨泰院翻版」，險些釀成推擠事件。警方獲報後已展開偵辦，並要求R哥到案說明。今(11日)上午11時，R哥現身三張犁派出所，現場媒體詢問「為什麼要撒錢？」R哥僅簡短表示「我先做筆錄，警察在等我」，隨後快步入內，未再多做回應。
▲網紅R哥信義區撒錢爆千人推擠，現身三張犁派出所做筆錄。（圖／記者邱中岳攝）
記者邱中岳、莊智勝／台北報導
網紅「Mr.R」又稱R哥，在社群媒體上坐擁逾16萬粉絲，未料R哥昨(10日)晚間兩度在北市信義區發起「撒錢活動」，吸引上千人到場瘋搶，現場宛若南韓「梨泰院翻版」，險些釀成推擠事件。警方獲報後已展開偵辦，並要求R哥到案說明。今(11日)上午11時，R哥現身三張犁派出所，現場媒體詢問「為什麼要撒錢？」R哥僅簡短表示「我先做筆錄，警察在等我」，隨後快步入內，未再多做回應。
▲網紅R哥信義區撒錢爆千人推擠，現身三張犁派出所做筆錄。（圖／記者邱中岳攝）
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