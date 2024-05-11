拔罐扎針放血辯「他有點狀刺青」　師傅被判刑半年

記者黃翊婷／綜合報導

在台中經營民俗療法店的阿祥（化名）被指控，幫客人拔罐時，擅自扎針放血，後來客人回家發現背部有不明點狀傷口，氣得報警並提告。起初阿祥辯稱不知道客人背部為何會有「不明點狀刺青」，接著才改口承認犯行，日前被台中地院法官依非法執行醫療業務罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲阿祥被指控擅自幫客人扎針放血。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿祥明知自己沒有取得我國醫師資格，不得擅自執行醫師診療相關的醫療業務，他也知道針灸放血屬於侵入性醫療行為，必須具有醫師資格才能做，卻還是在2022年8月間為客人拔罐時，擅自進行扎針放血，並收取1500元費用。

後來客人返家發現背部有不明點狀傷口，氣得報警並決定提告。阿祥到案之後承認有幫客人進行拔空罐放鬆行為，但否認扎針放血，「我不清楚他為何背部有不明點狀刺青，我並沒有問他要不要做放血療程，只有問他要不要拔罐。」

不過，有另外一名客人證稱，2021年間接受阿祥整復療程時，也有被扎針放血；而阿祥自己也承認，平時會使用採血針，在客人拉傷、紅腫的瘀青部位，用針扎2、3下幫助舒緩。台中市衛生局人員前往阿祥的店面稽查時，也在工作層架上發現多盒已拆封的採血針。

台中地院法官認為，阿祥未具備合法醫師資格，擅自執行醫療業務，破壞國家醫師專業制度，對於受診治者的身體健康保障有潛在性危險，考量到他終能坦承犯行，態度尚佳，最終依非法執行醫療業務罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。