太陽爆發6年來最強「X5.0級」大耀斑　羲和號拍下監測畫面

▲大陸探日衛星拍下的太陽耀斑爆發畫面。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

根據太陽監測衛星數據顯示，1日5時55分，位於太陽東側的13536活動區爆發了一次X5.0級的大耀斑，其強度為當前第25太陽活動周最強，同時，也是自2017年9月10日出現X8.3級耀斑活動後，6年來太陽爆發的最強耀斑。

《極目新聞》報導，受其影響，太平洋大部、大洋洲東部等區域的短波通訊發生中斷，持續時間近一個小時，而我國（中國大陸）當時剛好處於夜晚時段，因此未受到影響。

▲2024年1月1日出現6年來最強太陽耀斑。（圖／翻攝極目新聞）

太陽耀斑的形成主要是表面存在著磁場集中且積蓄大股能量的的太陽黑子，經過複雜磁場變化下，原有能量會突破磁力線的束縛，將黑子下方所積聚的巨大能量瞬間釋放，發出太陽系最為耀眼的強光，耀斑過後往往還會伴隨著高能帶電粒子流的噴發及日冕物質拋出。

據了解，大耀斑釋放的能量十分巨大，就算將地球上所有核彈聚在一起引爆，也不足以形成一次大耀斑形成的能量。本次大耀斑的強度為X5.0級，在科學定義中，以耀斑爆發時最大的X射線來定級，從小到大分為A、B、C、M、X五個等級，每級之間相差十倍，C級以下皆為小耀斑，M級屬於中等強度爆發，只有X級才能稱為大耀斑。

至於在人類觀測史上記錄的最強耀斑發生在2003年11月4日，達到X28級，是X5.0級耀斑所釋放能量的5.6倍。一般而言，11年左右的太陽活動周中，M級以上耀斑會發生2500次左右，X級大耀斑則是出現200次以上。