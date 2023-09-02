印度探測器「太陽-L1號」成功發射　登月後挑戰首個太陽研究任務

▲印度探測器「太陽-L1號」從薩迪什．達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）升空。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

印度月船3號（Chandrayaan-3）8月底成功登陸月球南極，成為繼美、俄、中之後，第4個讓探測器成功軟著陸月球的國家。今（2）日上午，該國執行首個太陽研究任務，發射探測器「太陽-L1號」（Aditya-L1），並且宣告升空階段任務成功。

印度太空研究組織（ISRO）直播「太陽-L1號」發射過程，歷經1小時4分鐘飛行後宣布任務成功。負責人索馬納特（Sreedhara Panicker Somanath）表示，「現在它將繼續它的旅途，這是一趟135天的漫長旅程，讓我們祝它好運。」

BBC及路透社報導，「太陽-L1號」以印地語的太陽為名，將在4個月時間內飛行150萬公里，抵達一個稱為「拉格朗日點」（Lagrange Point）的停留點，並且展開觀測。在那裡，物體因為引力平衡而處於靜止狀態，能夠以與地球相同的速度繞太陽運行，有效減少燃料消耗。

ISRO指出，這次任務旨在研究太陽活動，包括太陽風、太陽輻射及太陽閃焰（solar flare），更好地掌握它們對地球、氣候、軌道衛星等的影響。太陽釋出的能量粒子可能擊中衛星，以太陽風為例，這是太陽上層大氣射出的超高速電漿流，可能在地球造成擾動，例如高緯度地區形成的極光，但也曾造成大規模通訊中斷。

儘管美俄中過去曾經登月，但都是在月球赤道附近著陸。與此同時，月球南極被陰影覆蓋逾20億年，環境黑暗低溫，被科學家推測很可能存在「水」，成為各國最想探索的地方，但那裡山陵、隕石坑、斜坡特別多，很難找到安全著陸點。

8月23日，印度成為第一個登陸月球南極的國家，創下驚人壯舉。ISRO已對附近表面元素進行初步分析，發現存在許多化學物質，包含硫磺及預期含有的鋁、鈣、鉻、鐵、錳、氧、鈦、矽等。月船3號搭載的探測車「普拉岡」（Pragyan）也將在2周內持續回傳照片和科學數據。

與此同時，一名德里政府官員匿名透露，印度總理莫迪（Modi）積極推動印度太空任務，是為了在美中主宰的世界舞台上扮演更重要角色，「他想要用太空重現印度的IT繁榮」。