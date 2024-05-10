快訊／日本「西瓜卡」大故障！用戶卡車站內　JR東日本緊急發公告

▲西瓜卡Suica。（圖／記者蔡玟君攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

赴日旅遊必備的西瓜卡（Suica）10日出現大當機的情況，許多人的卡片無法登入或儲值。對此，JR東日本表示，目前西瓜卡內或有剩餘的餘額，或購買通勤卡的用戶仍可使用，無法儲值的用戶可以在超商或車站進行儲值。

據日媒《NewsDigest》報導，JR東日本的手機App「Mobile Suica」於10日下午5時30分開始，出現無法連線、儲值的情況，導致用戶無法購票、線上儲值，甚至有人被卡在車站內無法出去。

對此，JR東日本也發出公告，請用戶在超商、車站的儲值機使用現金儲值，

另外，日媒指出，Mobile Suica出現問題，可能是受到網路攻擊所致。