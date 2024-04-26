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比利時友台議員稱「遭中國間諜網攻」　筆電被入侵3年渾然不知

▲▼總統蔡英文接見「比利時聯邦眾議員訪問團」。（圖／總統府提供）

▲比利時聯邦眾議員范荷芙去年10月曾率團訪台。（圖／總統府提供）

記者張方瑀／綜合報導

比利時聯邦眾議院外交委員會主席范荷芙25日表示，中國間諜在2021年駭入她的筆記型電腦，直到最近才透過美國聯邦調查局（FBI）的報告才發現，「這讓人感覺非常不舒服。」

根據《路透社》報導，范荷芙（Els Van Hoof）接受法蘭德斯廣播電視台（VRT）訪問時表示，她上個月透過FBI的報告才發現，她的筆記型電腦在2021年遭到中國間諜駭客的攻擊，而「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的400名成員都是網路攻擊的目標。

范荷芙說，網路攻擊事件發生至今已3年，「我也打開了那些電子郵件，這意味著我在數位世界的所有行為都被跟蹤了，這讓人感覺非常不舒服。」

范荷芙過去曾多次訪問台灣，去年10月率團訪台時，由總統蔡英文及總統府秘書長林佳龍接見。她當時表示，比利時國會的外交委員會非常重視台灣議題，訪團來自6個黨派，包含在野黨與多數黨成員。

比利時IPAC是多國國會議員為因應中國變局於2020年成立的聯盟，關注中國重要相關議題。目前北京當局尚未對此作出回應。

報導指出，現在尚不清楚這起網攻事件所造成的影響。范荷芙受訪時表示，比利時國家安全部門2021年曾檢查過她的筆電，但當時沒有發現任何可疑之處。

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