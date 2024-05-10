上公園男廁「1設計」感動炸！他跪求普及　男生們淚讚：大福音

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前在新店的中央公園上廁所時，赫然發現男廁的小便斗有隔間，不禁感慨「男生小便的隱私常常被忽視」，同時也希望這樣的設計能普及。PO文掀起熱烈回響，不少男生淚讚，「很需要！以前上廁所遇過變態」、「這種廁所對有尿羞症的人根本是一大福音」。

網友昨日在Dcard發文，最近經過新店的央北中央公園上廁所，發現男廁的小便斗竟然有用隔間，上起來覺得跟隔板差好多，完全沒壓力。

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他直言，「男生小便的隱私常常被忽視，不是設置的位置容易被外面看到，就是只有一塊板子，有些還沒有...不知道什麼時候這樣的設計能夠普及。」

▲原PO希望這種隔間設計能普及。（圖／翻攝自Dcard）

對此，許多男生心有戚戚焉，洗版直呼「把這張圖每天寄給總統陳情，無限支持男性友善廁所」、「我覺得這個真的不錯欸！不然男生排排站上廁所，說真的也是偏尷尬」、「期待哪天可以不用135上廁所」、「還有一堆廁所是在門口就可以直接看到小便斗的，如果男女同個入口，就超尷尬的」、「這個社會常常忽略這種細節，覺得男生沒差的觀念真的很糟糕」、「如果可以是打掃阿伯，而不是打掃阿姨就滿分」、「還有個重點！請打掃阿姨滾出男廁，全面換成打掃阿伯」。

另外，也有苦主表示，曾在小便時遇過變態，「我去的那間完全沒隔板，一整排超過10個小便斗，那個變態硬要站我隔壁那個，然後一直瞄，阿我的根本藏不住，覺得被佔便宜了。」