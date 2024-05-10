　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

為方便出口！柳州「螺螄粉」有官方英文名了　網直呼：超好記

▲▼螺螄粉。（圖／翻攝自微博）

▲螺螄粉。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

柳州市市場監管局近日批准發布《預包裝柳州螺螄粉外包裝英文譯本規範》並正式實施。柳州螺螄粉有了統一的英文名「Liuzhou Luosifen」，而「加臭加辣」、「麻辣」等特色風味，也有了翻譯，為相關企業在對外出口時提供參考。

據《紅星新聞》報導，近日，由柳州市外事辦和市商務局牽頭，廣西科技大學、柳州職業技術學院等高校，以及柳州螺螄粉生產企業等相關單位，共同參與制定的《預包裝柳州螺螄粉外包裝英文譯本規範》，經市市場監管局批准發布並正式實施。

▲螺螄粉官方英文名。（圖／翻攝自微博）

▲螺螄粉官方英文名。（圖／翻攝自微博）

柳州職業技術學院柳州螺螄粉產業學院教師譚旻表示，此前市面上的預包裝柳州螺螄粉大多數採用意譯，不能準確表達螺螄粉的內涵，「這次直譯為『Luosifen』，一是為了避免預包裝柳州螺螄粉出口時，被誤認為是蝸牛等製品，減少不必要的誤會；二是為推廣螺螄粉美食文化，準確傳遞柳州特色地方美食的含義，樹立柳州螺螄粉品牌形象。」

另外，標準的編制小組在翻譯「麻辣味」時，經過多方研討，最終借鑒了川菜口味的翻譯後定為「Mala」。

報導指出，2015年，在《柳州螺螄粉地方標準》、《預包裝柳州螺螄粉地方標準》的第三次修正稿中，規定了螺螄粉的官方英文名「river snail rice noodle」，snail是蝸牛，但吃的不是蝸牛，是在水裡長的田螺，所以前面加了river，「rice noodle」泛指各類粉。

▲螺螄粉出口。（圖／翻攝自微博）

▲螺螄粉出口。（圖／翻攝自微博）

此外，螺螄粉在海外的受歡迎程度也毫不遜色。2023年，柳州螺螄粉出口持續保持良好勢頭，遠銷全球20多個國家和地區，全年實現螺螄粉出口3167.1噸，年比增加19.4%；出口貨值8727.2萬元（人民幣），年增28.5%。

相關貼文掀起網友兩派討論，一派人認為，「中文的專有名稱，英文名都該拼音或音譯」、「超好記，中國人一看就懂」。也有人指出，「哈哈哈，確定這是英文名嗎？不就是拼音嗎」、「為了出口，用音譯幹嘛」、「叫什麼都是為了溝通，別搞外國人都不知道的稱呼」。

ET快訊
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」狂扯頭髮攔不住

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

人民日報：美炒作中國產能過剩　是大選候選人策略

廣州爆出1例「流產披衣菌」　女子疑接觸牛羊時感染

「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」法官也嚇傻

陸男有怪癖！看到「兩個輪子」無法自拔　偷竊後放自家院子欣賞

游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」狂扯頭髮攔不住

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

人民日報：美炒作中國產能過剩　是大選候選人策略

廣州爆出1例「流產披衣菌」　女子疑接觸牛羊時感染

「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」法官也嚇傻

陸男有怪癖！看到「兩個輪子」無法自拔　偷竊後放自家院子欣賞

游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

大陸熱門新聞

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」扯頭髮

回望人間最後一眼！15歲女遭父母拋棄　跳河遺體無人領

陸「手工研磨」5奈米　網：徒手造晶片不遠

安化黑茶加「台灣烏龍工序」 變更甘甜

姊姊車禍去世！妹妹竟「頂替身分」上班14年

40年老茶人　轉戰茶廠流水線

23歲正妹甜交殯葬富二代！2個月後左胸插刀慘死

孩子我愛你！來自16年前「汶川媽媽」簡訊

陸認定「五月天沒假唱」　每場都派人監管

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」

村民報警有「屍體」　法醫趕來後驚呆

人民日報：美炒作中國產能過剩是大選策略

男斷指接回長「活蛆」慘截肢　院方：醫生太嫩了

廣州爆1例「流產披衣菌」　疑接觸牛羊感染

更多熱門

相關新聞

英文老師發現台灣女生取「這2英文名」個性很機車

英文老師發現台灣女生取「這2英文名」個性很機車

台灣人有著各式各樣的英文名，有可能是中文名的諧音或是時下常見的名字，語言教育科技平台VoiceTube就曾隨機抽樣了3萬人調查統計，結果顯示前三大常見名字男性依序為Jason、Kevin、Eric。女性依序則為Emily、Amy、Alice。而近日有位來台灣教英文10年的美國人則發現，取Jessica或Kristen（Christine）的女生，個性大多很機車。

出口優於預期！Q1經濟成長率衝至6.51％　寫近3年新高

出口優於預期！Q1經濟成長率衝至6.51％　寫近3年新高

AI火熱拉抬出口　台經院上修今年經濟成長率至3.29%

AI火熱拉抬出口　台經院上修今年經濟成長率至3.29%

美農產公司代表會晤徐榛蔚　分享農產品與教育合作

美農產公司代表會晤徐榛蔚　分享農產品與教育合作

中國消失1247億美元熱錢！謝金河揭2國成贏家

中國消失1247億美元熱錢！謝金河揭2國成贏家

關鍵字：

柳州螺螄粉英文名出口

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面