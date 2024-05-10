520恐重現突襲式斷交？　吳釗燮曝2邦交國有長期隱憂

記者黃翊婷／綜合報導

南太平洋島國諾魯（Nauru）今年1月15日突襲式宣布與台灣斷交，外界憂心，總統當選人賴清德520上任時，是否又會出現類似的狀況。對此，外交部長吳釗燮表示，我國邦交短期之內不會有問題，但有2個邦交國確實有一些長期的隱憂；外交圈推測，這2個邦交國可能是指海地與瓜地馬拉。

▲吳釗燮認為，台灣的邦交國短期之內應該不會有問題。（資料照／記者呂晏慈攝）

吳釗燮9日在廣播節目「POP撞新聞」中被問到，賴清德即將上任，中國是否會在賴上任時，再挖走台灣的邦交國；他表示，台灣的邦交目前沒有問題，但是看到中國近期的作為也感到有些憂心，因為會有長期的問題，比如有一個長期在動亂之下的邦交國，他們很需要聯合國協助，可是這個國家的重建，台灣也投入很多，雖然他們也很感謝台灣的幫助，不過，長此以往還是會有些擔心。

吳釗燮提到，另外還有一個邦交國，中國透過鄰國不斷去滲透極端左派人士，讓這些人去製造內部紛擾，也會造成長期隱憂。不過，吳釗燮也強調，目前的確是有這些狀況，但邦交短期之內應該是不會有問題。

至於立陶宛總統瑙塞達日前聲稱，為了穩定與中國的關係，希望駐立陶宛台灣代表處將「台灣」改成「台北」。吳釗燮表示，當初設立代表處是台灣政府與立陶宛政府之間協商的結果，目前為止雖然還有不同的聲音，但應該沒有問題，立陶宛也還沒有提出相關協商，就算真的要求重簽，台灣也不會接受。

而關於吳釗燮提到有長期隱憂的2個邦交國，外交圈猜測有可能是海地與瓜地馬拉。根據《聯合新聞網》報導，政大國際關係研究員嚴震生認為，瓜地馬拉一直以來都是中國鎖定的目標，而海地因為情勢複雜，中國可能不願意花資源去拉攏他們。