嚮辣、初瓦西門店5／13復業！　王品：廚房公開直播30天

▲初瓦、嚮辣西門店確定在5月13日復業。（圖／王品提供）

記者蕭筠／台北報導

王品集團旗下餐廳「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」4月爆發食物中毒案，超過百人通報就醫。王品今（10）日宣布這2間門市將於5月13日復業，並以網路全程直播廚房作業30天，希望消費者能在安心的環境，有更好的用餐體驗。

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▲初瓦、嚮辣西門店在4月爆發食物中毒案。（圖／台北市衛生局提供）

「初瓦台北西門店」、「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」因食物中毒案停業超過1個月，王品今（10）日宣布，2店經過主管機關複查及用水抽查檢驗後，早於5月6日獲准復業，但為確保消費者用餐與員工作業環境健康無虞，仍先進行自主清潔、消毒作業與作業流程優化，預計將於5月13日正式重新開店。

業者也指出嚮辣與初瓦捷運西門店於5月13日復業後，將於王品官方YouTube以網路全程直播廚房作業30天，包括廚房作業畫面，從開業前的準備、餐區製作過程、打烊前的清潔畫面等，「透明公開地讓社會大眾了解餐飲產業的日常狀況，及重點區域的優化作法。 」並再度強調，會以誠信、負責的態度，自我要求並確實落實，以維護社會大眾對王品集團的支持與期許。

除外，在原有食品安全與衛生管理基礎上，也從「水質管理」、「同仁健康」、與「提升檢驗」3大面向更優化既有作法，包括委託公正第三方機構 SGS進行水質與冰塊檢測、確認同仁健康及定時完整執行清消、集團實驗室持續取得實驗室國際認證ISO17025。