尹錫悅就職總統兩周年　民調支持率創「第六共和國」最低

▲南韓總統尹錫悅9日在總統辦公室召開就職2周年記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從住院醫師罷工超過2個月、南韓國會改選執政黨慘敗以後，南韓總統尹錫悅在迎來執政2周年之際，於昨（9）日上午召開記者會，不僅發表20多分鐘的談話，更睽違多時接受現場記者提問，只不過其支持率仍未見起色，執政滿2周年時的滿意度僅達24%，是「第六共和國」中支持率最低的總統，比朴槿惠還要低。

根據《韓聯社》，南韓民調機構「蓋洛普韓國」今（10）日公布從7至9日所進行的民調，該份民調針對南韓全國1000名成年男女進行調查（信心水準95%、抽樣誤差為正負3.1個百分點），結果顯示民眾對於尹錫悅的施政滿意度只有24%，幾乎是總選（國會議員改選）結束後任期以來的新低。

其中，民眾給予正面評價的因素，外交（11%）、擴招醫科生（7%）、民生經濟（5%）、價值觀（5%）；至於民眾不滿尹錫悅施政的負面因素，民生經濟和物價（19%）、欠缺溝通（15%）、太過武斷（7%）、外交（5%）、所有領域都做得很差（4%）等。

南韓從1988年2月施行第6版《大韓民國憲法》（第六共和國憲法），也因此從該年度至今慣例上稱為「第六共和國」。

報導分析，尹錫悅是所有「第六共和國」的總統當中，就任滿2周年時支持率最低的總統，其支持率從最高排至最低依序為金大中（49%）、文在寅（47%）、李明博（44%）、金泳三（37%）、盧武鉉（33%）、朴槿惠（33%）、盧泰愚（28%）、尹錫悅（24%）。

蓋洛普韓國還根據施政的各項領域進行滿意度分析，對北韓戰略與政策為33%、福利政策為31%、外交為30%、教育為27%、不動產為23%、經濟為23%、人事為14%，其中經濟、不動產、人事領域的政策評價滿意度創下尹錫悅就任以來新低。

另外，在政黨支持度方面，國民力量為34%、共同民主黨為30%、祖國革新黨為11%、改革新黨為5%、綠色正義黨與進步黨各為1%。