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日本商業捕鯨擬納入「大型長鬚鯨」　林芳正：傳承飲食文化很重要

▲▼國際捕鯨委員會（IWC）於1982年通過《全球禁止捕鯨公約》，禁止商業捕鯨，但允許捕鯨用於科學用途。（示意圖／路透社）

▲日本於2019年退出國際捕鯨委員會（IWC），恢復在其領海與專屬經濟區域的商業捕鯨。（示意圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

日本於5年前退出國際捕鯨委員會（IWC），恢復在其領海與專屬經濟區域的商業捕鯨。內閣官房長官林芳正於9日表示，將把大型長鬚鯨（fin whales）列入商業捕鯨名單，並強調鯨魚是重要的食物資源，應該基於科學根據進行持續地利用，「傳承日本傳統飲食文化也很重要。」

根據《路透社》報導，日本於2019年退出IWC後，恢復了在其領海與專屬經濟區域的商業捕鯨，而本周日本水產廳就一份水產資源控制政策的修訂草案徵求公眾意見，該草案將允許商業捕撈長鬚鯨。

林芳正在例行記者會上指出，日本政府將繼續推動捕鯨活動，同時採取必要的外交措施。他強調，鯨魚是重要的食物資源，應該基於科學根據進行持續地利用，意即將可捕撈的範圍擴大到包括長鬚鯨，「傳承日本傳統飲食文化也很重要。」

日本水產廳表示，日本去年共捕獲294頭小鬚鯨（Minke whale）、布氏鯨（Bryde’s whale）和塞鯨（Sei whale），目前日本商業捕鯨也僅限此3品種，且有數量總額限制。

日本鯨魚消費在1960年代達到頂峰，但由於其他肉類更容易取得，所以鯨肉消費並未在市場上普及。

自IWC於1987年開始禁止商業捕鯨後，日本漁船屢屢利用IWC規則漏洞，以「科學」名義獵捕鯨魚，獵捕行為遭到外界激烈批評。對此，日本多次爭取恢復商業捕鯨，但爭論無果，最後在2018年12月宣布將退出IWC，並於2019年7月正式實行。

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