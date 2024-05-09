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交往越久越冷淡？揭露4星座戀情變化

▲▼揪出5個「錯誤戀愛思維」，把愛情越推越遠 。（圖／Unsplash）

▲交往越久越冷淡的4星座 。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

在繁複的感情世界中，有些人總是日久生情，而有些人卻似乎日久生厭，據《科技紫微網》指出，4星座的人並不一定花心，但他們卻很容易在與伴侶相處的時間越長，感情就越顯冷淡。

雙子座

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雙子座的戀愛觀念，新鮮感與開心的對話總是被視為最重要的兩點。然而，這兩者卻常常難以長久維持。新鮮感，這種難以保鮮的東西，與對方相處的時間越長，神秘感就越少，審美疲勞也隨之而來。同時，即使是再開心的話題，也無法一直被拿出來回鍋再聊。

隨著時間的推移，雙子座的分享慾望可能會逐漸消退，變得越來越冷淡。這時，他們的重心往往會慢慢轉移到工作或朋友身上，尋找新的樂趣。
然而，這並不代表他們不再愛對方。他們只是不知道如何保持有趣的相處模式。如何處理自己喜新厭舊的天性，也許是雙子座一生都需要去學習的課題。

處女座

感情的長久，往往讓人的狀態越來越鬆懈。從感情初期的每個人都會為了約會驚喜而準備，到後期只想癱在家裡不修邊幅，甚至三五天不洗頭都沒差。初戀時期，我們會把家裡收拾得乾乾淨淨，到了感情穩定階段，卻連垃圾都懶得主動倒。許多人認為只要感情深了，就可以接受另一半最真實、最不堪的一面。然而，對於處女座來說，不管交往多久，他們都很在意細節。

當伴侶的生活習慣越來越邋遢時，處女座一開始會坦白指出對方做得不夠好的地方。但如果對方屢教不改，他們就會懶得繼續囉嗦，選擇在心裡默默扣分。當分數不夠用的那一天，就是他們對你冷淡的時候，並且越來越冷。因此，對於處女座來說，感情的長久並不等於可以鬆懈，他們堅持的細節，是對伴侶的尊重，也是對自己的要求。

射手座

射手座的人，與其說他們對戀人冷淡，不如說他們對戀愛關係本身感到厭倦。久處不厭的戀情，對他們來說，卻可能變得越來越冷淡。他們不是喜新厭舊，而是對生活的散漫習慣，讓他們在戀愛中感到束縛。進入戀愛以後，他們必須互相配合，不能再像從前那樣，隨個人喜好隨心所欲。甚至，他們的私人生活也受到干涉，這種被禁錮的感受，隨著戀愛關係的持續，只會越來越強烈。

射手座的人，他們會開始糾結「我真的適合談戀愛嗎？」、「現在的生活真的有比我單身的時候更快樂嗎？」。在還沒想明白以前，他們對待伴侶的熱情，可能會因此降低。聊天時，他們可能會開始用表情包來敷衍回覆，出去約會也不再積極配合。這並非他們對戀人的冷淡，而是對戀愛關係本身的厭倦。

雙魚座

雙魚座的愛情觀察，揭示了他們在戀愛初期的熱情燃燒，與時間推移後的冷淡反差。這種反差讓人感到驚訝，因為他們在一起的時間越長，對方的冷淡程度似乎越明顯。因此，專家建議，與雙魚座同居的時間不宜過長，否則結婚的可能性將會大幅降低。

雙魚座對愛情充滿了浪漫的想像，他們總是夢想著與另一半在同一個屋簷下的婚後生活。這種對未知的浪漫想像對他們來說至關重要。然而，隨著相處的時間越來越長，這種想像的力量似乎也在逐漸減弱。當期待不再，他們的熱情也就隨之消退，變得越來越冷淡。

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