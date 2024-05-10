快訊／高雄男硬闖施工路段！2義交攔阻慘遭拖行　1人撕裂傷送醫

記者吳奕靖、賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄市一名男性機車騎士今(10日)清晨5時許外出上班，行經凱旋四路時，不顧道路施工封閉、以及義交管制，竟催下油門硬闖；現場2名義交見狀急忙伸手阻攔，未料竟遭男子拖行數公尺，最終2人雙雙摔跌在地，全身多處擦傷。警方事後獲報到場，立即將該名男騎士帶回派出所釐清。

▲高雄男騎士清晨硬闖施工路段，2名義交攔阻慘遭拖行受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，今凱旋四路因失控而封閉道路，現場路口指派義交管制；而當時該名男子騎車出門準備上班，經過施工路段時竟不顧義交制止、催下油門硬闖。現場2名義交見狀，擔心男子發生意外，立即伸手攔阻，怎料竟慘遭拖行數公尺，導致女性義交(46歲)肢體擦傷、男性義交(54歲)頭部撕裂傷、肢體擦傷，雙雙受傷，其中男性義交傷勢較重，送醫治療。目前警方已經該名男子帶回，詳細動機尚待進一步調查釐清。

警方初步調查，該名騎士為33歲的竺姓男子，當時騎機車準備要上班，行經凱旋四路時適逢該路段進行路面改善施工封閉，竺男竟不顧義交阻止強行通過，還發生爭執拉扯，導致2名義交受傷，其中一人送醫；而竺男則未送醫，後續警方到場將其帶回，全案依涉嫌妨害公務、傷害罪移請高雄地檢署偵辦。

▼竺男強闖施工路段，導致現場義交受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）