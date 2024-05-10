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左營全體里長赴議會！盼頂大快進駐　陳其邁承諾：做最好溝通

▲▼左營全體里長赴議會！盼頂大快進駐　，陳其邁承諾：做最好溝通。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲左營全體里長赴議會，呼籲市府全力協助，盼頂大快進駐。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

清華大學及陽明交通大學有意在舊左營國中校址及蓮潭會館設分校，左營區全體里長今（10）日自發前往議會表達支持，期盼市府能全力協助，讓頂大儘速進駐。對此，市長陳其邁表示，頂大的進駐，對產業升級、培育人才、高雄發展至關重要，會秉持永續價值，對現場的老樹、景觀做最大程度的保護，也和大家做最好的溝通。

陳其邁表示，高雄產業未來發展，尤其是頂大的進駐，會讓產業升級更有助益，讓優秀的子弟留在高雄念書，就業也不用去北部，當父母年紀大了，也能夠就近照顧。

陳其邁進一步說，除了頂大進駐之外，還有非常多高科技廠商，而且都是全球頂尖企業到高雄投資，他們也希望說頂大進來，可以有更多的產學合作，這樣對未來10年、20年高雄的發展，可以說是至關重要。

▲▼左營全體里長赴議會！盼頂大快進駐　，陳其邁承諾：做最好溝通。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲里長除與市長會面外，也拜會議長康裕成及國民黨團及民進黨團。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁感謝在地的所有里長，大家共同支持，會把這些老樹還有綠地、景觀，做最妥適的安排，做最大程度的保護。他補充，清大特別提到校園對於老樹或景觀的規劃，不會拆除這些老樹，非常重視永續的價值，請里長們放心，市府也會持續接受議長、議會，還有所有議員的監督，也會持續跟所有團體做最好的溝通。

里長除與市長會面外，也拜會議長康裕成及國民黨團及民進黨團。康裕成與里長們逐一握手，感謝里長特地前往議會表達在地心聲。

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