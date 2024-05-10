　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

你敢爬嗎？浙江飛拉達攀岩遇「塞車」　遊客掛山壁1小時超恐怖

你敢爬嗎？中國遊客擠爆攀岩下不來，掛山壁1小時超恐怖。（翻自《太陽報》）

▲遊客擠爆飛拉達鐵索攀岩場。（圖／翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

大陸浙江溫州雁蕩山的「飛拉達攀岩」，是新興的熱門觀光景點，日前適逢五一假期，更是吸引眾多遊客前去挑戰。但也因為擠爆的關係，導致攀岩的遊客在岩壁上「塞車」，大家都掛在岩壁上1個多小時，動彈不得，乍看之下險象環生。

從民眾拍攝的影片可見，當時有太多人擠在岩壁上，進行飛拉達攀岩，也因為遊客太多，造成岩壁上大塞車，有人就調侃「下不來啦」，更形成眾多遊客掛在岩壁上1個多小時的狀況。據悉後來園方終於進行人流控管，才慢慢疏散遊客，讓掛在岩壁上的人潮得以緩解。

據悉如果有遊客想中途下來，其實是可以的，但需要付費。園方表示，若遊客卡在半山腰，覺得害怕想下來時，可以呼叫救援，但每人收費300元人民幣（約新台幣1370元）。園方還說，以前曾有一度免費救援，但因為很多人鬧著玩，所以後來改為收費制。

另外英國《太陽報》報導指出，因為救援要收費，所以當時絕大多數遊客都不想花錢，寧可掛在岩壁上等待，最後形成了一堆人掛山壁上的恐怖景象，也讓許多外國網友看到傻眼。網友們也紛紛直呼：「這真的太恐怖了！」「沒心臟病的人，都玩到有心臟病了吧」、「其實這真的很危險，安全措施讓人質疑。」

事後園方也道歉，表示由於人流預估評判不足，缺少預約購票等有效措施控管人流，以及現場管理不到位，導致遊玩路線擁堵。


更多鏡週刊報導
雁蕩山踩玻璃步道好腿軟　接地氣海鮮宴讓人當土豪﻿
中國bilibili董事長遭爆「有能幹秘書」　傳包養正妹員工！「吸奶茶片」被瘋傳
玩刺激「大擺錘」真刺激了！遊客衝高空倒掛3分鐘　重慶園方：沒事兒

ET快訊
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」狂扯頭髮攔不住

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

人民日報：美炒作中國產能過剩　是大選候選人策略

廣州爆出1例「流產披衣菌」　女子疑接觸牛羊時感染

「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」法官也嚇傻

陸男有怪癖！看到「兩個輪子」無法自拔　偷竊後放自家院子欣賞

游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」狂扯頭髮攔不住

回望人間最後一眼！15歲女孩遭父母拋棄　跳河輕生遺體無人認領

人民日報：美炒作中國產能過剩　是大選候選人策略

廣州爆出1例「流產披衣菌」　女子疑接觸牛羊時感染

「孩子，記住我愛你！」　來自16年前「汶川媽媽」告別簡訊

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」法官也嚇傻

陸男有怪癖！看到「兩個輪子」無法自拔　偷竊後放自家院子欣賞

游泳去澳門躲債　他「還沒下海」先摔成開放性骨折

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

股息無縫接軌！國泰證推「再投資」　打造台積電複利滾錢術

100%純天然甘栗仁 限時快閃 一包不到25元

大陸熱門新聞

最痛母親節　陸男童「大街打媽媽」扯頭髮

回望人間最後一眼！15歲女遭父母拋棄　跳河遺體無人領

陸「手工研磨」5奈米　網：徒手造晶片不遠

安化黑茶加「台灣烏龍工序」 變更甘甜

姊姊車禍去世！妹妹竟「頂替身分」上班14年

40年老茶人　轉戰茶廠流水線

23歲正妹甜交殯葬富二代！2個月後左胸插刀慘死

孩子我愛你！來自16年前「汶川媽媽」簡訊

陸認定「五月天沒假唱」　每場都派人監管

欠錢最大！陸男法庭上「吃掉借據」

村民報警有「屍體」　法醫趕來後驚呆

人民日報：美炒作中國產能過剩是大選策略

男斷指接回長「活蛆」慘截肢　院方：醫生太嫩了

廣州爆1例「流產披衣菌」　疑接觸牛羊感染

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面