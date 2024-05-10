你敢爬嗎？浙江飛拉達攀岩遇「塞車」　遊客掛山壁1小時超恐怖

▲遊客擠爆飛拉達鐵索攀岩場。（圖／翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

大陸浙江溫州雁蕩山的「飛拉達攀岩」，是新興的熱門觀光景點，日前適逢五一假期，更是吸引眾多遊客前去挑戰。但也因為擠爆的關係，導致攀岩的遊客在岩壁上「塞車」，大家都掛在岩壁上1個多小時，動彈不得，乍看之下險象環生。

從民眾拍攝的影片可見，當時有太多人擠在岩壁上，進行飛拉達攀岩，也因為遊客太多，造成岩壁上大塞車，有人就調侃「下不來啦」，更形成眾多遊客掛在岩壁上1個多小時的狀況。據悉後來園方終於進行人流控管，才慢慢疏散遊客，讓掛在岩壁上的人潮得以緩解。

據悉如果有遊客想中途下來，其實是可以的，但需要付費。園方表示，若遊客卡在半山腰，覺得害怕想下來時，可以呼叫救援，但每人收費300元人民幣（約新台幣1370元）。園方還說，以前曾有一度免費救援，但因為很多人鬧著玩，所以後來改為收費制。

另外英國《太陽報》報導指出，因為救援要收費，所以當時絕大多數遊客都不想花錢，寧可掛在岩壁上等待，最後形成了一堆人掛山壁上的恐怖景象，也讓許多外國網友看到傻眼。網友們也紛紛直呼：「這真的太恐怖了！」「沒心臟病的人，都玩到有心臟病了吧」、「其實這真的很危險，安全措施讓人質疑。」

事後園方也道歉，表示由於人流預估評判不足，缺少預約購票等有效措施控管人流，以及現場管理不到位，導致遊玩路線擁堵。



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