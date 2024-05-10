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特大杯美式、霜淇淋都有！　全家「4大夯品第2件10元」限時3天搶

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商限時3天4大夯品第2件10元。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸來了！有超商即日起於全門市祭出限時3天「4大夯品第2杯10元」優惠，包括特大杯美式、柳橙香柚綠茶等，加碼霜淇淋也可享優惠，且咖啡茶飲不限冰熱、霜淇淋開放口味任選，把握機會衝喝一波。

全家全門市即日起至5月12日祭出限時3天「4大夯品第2件10元」優惠，優惠品項有「Let’s Café特大杯經典美式（冰熱不限）」、「Let’s Café大杯蜜露珂娜膠原拿鐵（冰熱不限）」、「搖搖茶吧大杯柳橙香柚綠茶（冰熱不限）」及「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」，其中，霜淇淋再加10元多送Pocky香蕉棒1盒，優惠為會員限定。

▲▼全家Fami!ce跨界合作New Balance推出全新「灰潮香草」、「炭焙烏龍」霜淇淋 。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家目前最新霜淇淋口味為New Balance聯名「灰潮香草」口味，以及全新「炭焙烏龍」霜淇淋 。（圖／記者蕭筠攝）

目前Fami!ce霜淇淋最新口味為New Balance聯名「灰潮香草」霜淇淋，選用馬達加斯加天然香草萃取液結合台灣黑金竹炭粉製成，香氣十足，還有全新「炭焙烏龍」新口味，是使用新竹北埔的東方美人茶搭配台灣黑金竹炭粉調製而成，茶褐色的霜淇淋大口咬下帶有熟果香與蜂蜜香，每一口都超滿足，提醒炭焙烏龍霜淇淋只在雙口味店舖販售。

▲7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出限時咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）

另，7-11全門市至5月12日前也有指定咖啡飲品優惠，優惠品項有「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵／大杯卡布奇諾（熱）、CITY TEA英式紅茶／青梅冰茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，通通可享「同品項買1送1」。

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