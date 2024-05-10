懶人包／藍綠猛打北士科、京華城！　柯文哲2大案爭議一次看

▲北士科、京華城爭議。（圖／記者皮心瑀、袁茵製）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日不斷被藍綠狂打，擔任台北市長期間的北士科T17、18地上權、京華城容積率暴增爭議，並被北檢列他字案被告，議會更組成專案小組進入調查，而台北市長蔣萬安則於今（10日）上午赴議會進行專案報告；《東森新媒體ETtoday》盤點北士科案、京華城案各2項最大爭議，其中以京華城容積率從560%變成840%最備受質疑。

台北市議會日前各自成立北士科、京華城案專案調查小組，並於6日召開第一次會議選出召集人、邀訪對象和下次開會時間。北士科專案小組召集人是國民黨張斯綱，成員為國民黨詹為元、陳炳甫、林杏兒，民進黨簡舒培、林亮君、林延鳳，民眾黨黃瀞瑩，以及新黨侯漢廷，邀訪對象包括柯文哲、前台北市副市長黃珊珊、前市府官員或留任官員、14場次出席廠商、有領標的廠商，預計5月14日上午10時召開第二次會議，決定確切約詢人員。

而京華城案第一次會議中，也選出召集人為國民黨游淑慧，成員為國民黨鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，民進黨洪健益、許淑華、趙怡翔，民眾黨陳宥丞，以及社民黨苗博雅，未來從5月13日開始，每周一、五上午10點召開會議，但尚未討論是否邀訪柯文哲。

【北士科案爭議一：柯市府通過「分開招標」、「免投資計劃」、「權利金下修」】

民進黨台北市議員林延鳳日前表示，過去柯市府招商不力，北士科地上權屢屢流標，2021年將軟橋段整合完成的超過8公傾土地，拆分三案T16、17、18發包，但市長室會議時，柯文哲決定T16納入投資計畫書評選，T17、T18卻免提投資計畫書。

由於北士科T17、T18被新光人壽標走，林延鳳認為，2019年11月時任新壽副總的吳欣盈列民眾黨不分區，2021年10月13日家族企業便以「被評為賤價」的44億取得T17、18地上權，質疑是「送官又送地，內舉不避親」。

民進黨台北市議員簡舒培提及，北士科2019年至2021年歷經3次招標，但2019年第一次招標（三基地合併）公告地價42.08億元，公告現值155.55億元，底價金額「86億8888萬元」，地上權存續時間50年，使照取得時間7年內；2020年第二次招標（三基地合併）公告地價43.50億元，公告現值159.25億元，底價金額98億元，地上權存續時間70年，使照時間7年+5年。

簡舒培指出，2021年第三次招標（三基地個別）時，公告地價合計43.49億元，公告現值合計159.25億元，底價金額合計81億8092萬元，地上權存續時間50年+20年，使照時間5年+2年，質疑標租底價應與地價變動趨勢一致，但在土地價值越來越高的情況下，3塊基地的3次招標，權利金底價的設定卻越來越低， 第三次招標底價甚至遠低於第一次招標，比2019年底價86.8億元少了5億多元。

▲民進黨台北市議員簡舒培質疑，北投士林科技園區T17、T18地上權標案，招標底價不斷下修。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

針對「分開招標」爭議，前台北市政府發言人陳智菡表示，多次流標後為順利開發，北市府與潛在投資人多次開會，經與顧問公司討論，有了拆劃分標的想法，並非一次會議決定。

前台北市副市長黃珊珊提及，2019年公開招商T16加T17加T18，3塊基地合併設定地上權50年，底價86.8888億元，因開發規模過大而流標；2020年公告招商，3塊基地合併設定地上權延長至70年，希望以延長地上權存續期間以因應開發規模過大問題，但仍流標收場。

黃珊珊說明，經過2次市場機制測試，規劃顧問公司表示單一廠商開發規模過大，有市場胃納風險顧慮，建議將基地分開招標吸引不同廠商，2021年公告招商，三塊基地採個別設定地上權，年限縮短至50年，底價分別為T16（45億2458萬元）、T17（21億9007萬元）、T18（14億6627萬元），合計81.81億元，較2019年同樣為50年地上權存續期間，權利金降幅5.8%，本次成功標脫。

▲北士科T16、T17。（圖／民進黨台北市議員林延鳳辦公室提供）

「免投資計畫」爭議，黃珊珊指出，「促參BOT案」必須提出投資計畫書，而「設定地上權案」本來就不用投資計畫書，只有少數個案如T16因開發規模較大，要求投標階段審查投資計畫書，最後才以價格標決標，大部分的「設定地上權案」幾乎都是直接價格標決標。

至於「權利金下修」部分，黃珊珊以內湖區潭美段設定地上權案為例，柯2022任內第一次公告招商，權利金底價22億2128萬元流標，台北市長蔣萬安上任後2023年第二次公告招商，權利金底價降至18億6267萬元，權利金降幅達16.1%，仍以流標收場。

黃珊珊稱，所有標租或地上權案件都有市場供需的問題，市府所有土地都經過估價，也都公開招標，但如果廠商評估不符需求，降幾次價也一樣標不出去，現在事後諸葛很多，但是很多案件都有當時的時空與景氣狀況，不容扭曲事實，更不應誤導視聽。

【北士科案爭議二：元大有無參加2020年北士科潛在投資人訪談會議】

北士科意外延伸出與潛在投資人的訪談紀錄疑似造假，元大人壽4月26日聲明指稱，從沒跟柯市府討論北士科案；但民進黨台北市議員許淑華調閱資料發現，有一份2020年12月16日由時任副秘書長林育鴻與元大集團召開的訪談紀錄。

國民黨議員游淑慧4月30日貼出元大聲明，元大稱2020年12月16日應產發局邀請，討論內湖數位內容創新中心BOT案，但未涉及北士科T16、T17、T18案，但與北市府紀錄兜不攏。

游淑慧5月1日議會質詢蔣萬安時，找來當時參與會議的產發局工商服務科長許健輝說明，許表示當時確實於下午2時召開會議，且談論內容也都以北士科議題為主，是否有談「內湖數位內容創新中心BOT案」已沒有印象，且該場會議也是由林育鴻邀請。由於此案陷入羅生門，游淑慧事後說會要求政風處拜訪元大，進一步查證。

▲京華城。（資料圖／記者湯興漢攝）

【京華城案爭議一：柯文哲接受陳情，專簽交辦轉都委會研議】

簡舒培日前踢爆，2020年3月17日京華城向台北市政府市長室陳情，針對1991年都市計畫書保障之權利應包含容積率560%、大街廓整體開發，及允建之樓地板面積得不低於原已申請之樓地板面積12萬284.39平方公尺等3項權利，希望重新提請都委會研議。

簡舒培提及，市長室受理京華城的陳情案後，柯文哲在當年3月19日交辦都發局辦理；都發局受理後，再於4月6日專簽呈給柯文哲，請求核示是否送都委會研議，而柯文哲在4月15日蓋章通過；質疑財團陳情對象是「柯文哲」，柯也接受這個陳情， 同意幫京華城變更容積，因此要求都發局提交都委會研議。

民眾黨發言人吳怡萱回應，決行章是市政府非常合理合法的程序，依法辦理的程序，市府收到相關陳情、行政救濟，當然要將案子交由獨立機關都委會審議，如果靠決行章，就可認定是柯文哲下令做什麼事情，若按照此邏輯，柯應該當時就直接命令讓容積獎勵提升，而不是交由都委會。

【京華城案爭議二：增訂容獎+容移，容積率從560％變更為840％】

簡舒培質疑，京華城變更案在柯文哲交辦下進到都委會研議，都委會要什麼給什麼，增訂「給予獎勵容積不超過基本容積20%」、「容積獎勵加計容積移轉後，以基準容積50%為上限」內容，有關綠建築、智慧建築、耐震設計等獎勵容積，准用「都市更新建築容積獎勵辦法」，因為這2個增訂內容，讓京華城容積一口氣衝到史無前例的840%。

簡舒培說，2020年10月27日都發局將都委會研議結果專簽呈給柯文哲，柯文哲也蓋上「台北市市長柯文哲」的章，代表柯文哲親自核定再贈送京華城20%容積獎勵，並將這份「修訂台北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」公告公開展覽。

吳怡萱表示，京華城容積率從392%到840%，根本原因是監察院「糾正」郝市府時期認定的392%容積率，才有2018年柯市府時任副市長林欽榮主持的都委會，按監察院糾正內容修正容積率為560%。不過，民眾黨至今未說明自創「20%容積獎勵」，也成為京華城案最大爭議點。

▼民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者黃克翔攝）