桃園非法定社福支出激增35億　綠批：為兌現選舉支票不顧財政紀律

▲市議員魏筠批桃園非法定社福支出激增。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會9日進行主計處、財政局工作報告，民進黨籍市議員相繼痛批市府為了兌現市長選舉承諾，不顧財政紀律。市議員魏筠指出，2022年鄭文燦前市府編列非法定社福60.8億元，2023年張善政上任後就成長到95.7億元，漲幅達57%。

魏筠說，光是老人三節禮金增加500元並取消排富就增加了9億元，未來因應人口老化，金額勢必會繼續飆升。議員劉仁照也提醒，去年因為有超徵稅額可以支應非法定社福支出，但不能保證每年都有超徵稅額，請市府要考慮財政永續，適當編列預算。

▲市議員劉仁照請市府要考慮財政永續，適當編列預算。（圖／市議會民進黨團提供）

議員王珮毓再以今年桃園燈會為例，指出市府在議會核定預算後，不應再巧立名目利用「後擴」或「勻支」的方式追加預算，追加部分甚至超過原編列的金額。魏筠也發現，111年時有一筆1500萬的預算，預計要裝修A8轉運站回饋空間成為圖書館，今年卻被觀光局用「跨局處專案保留」預算的方式裝修成為觀光基金會辦公室，根本與預算原列項目不符，將財政紀律破壞殆盡。

議員陳雅倫、張曉昀則關心第二預備金動用的問題，請市府一定要遵守「預算法」審慎使用，相關預算應盡量編列在正式的預算科目中。議員張肇良則特別提醒，二備金是緊急不得已才能動用，絕對不能夠拿來做舉辦活動的後擴經費。