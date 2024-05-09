15歲身高才145公分　中榮AR擴增實境手術改善少女脊椎側彎

▲15歲少女因為脊椎側彎，身高僅145公分，影響發育以及健康，經手術後情況大為改善。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中榮民總醫院神經外科團隊今天發表利用AR擴增實境眼鏡，搭配術中導航技術的脊椎側彎矯正手術，即時呈現解剖構造、骨釘置入的角度位置等，能讓醫師在手術中避開危險區域，減低手術併發症，提昇手術的安全性，目前已經累積有15例成功的案例，領先全國。

個案中有一名15歲少女因兒時發燒造成生長遲緩合併脊椎側彎、背部疼痛的問題，脊椎側彎角度已經達到90度，心肺功能受到影響。

院方表示，少女因為年紀較小且側彎角度大，脊椎能安全置入骨釘的位置非常小，但是經由中榮神經外科的醫療團隊努力，利用擴增實境智慧手術眼鏡，並結合術中導航的技術，不但準確地置入骨釘並順利矯正至小於20度的角度，身高從145公分增加到155公分，手術後已近半年，少女的心肺功能大量增加，活動力也大大的提升，讓她能夠在生長發育上面追上同齢人的速度，也改善身體以及心理上的發育。

▲台中榮總發表創新擴增實境及術中導航技術治療脊椎側彎。（圖／記者游瓊華翻攝）



榮總表示，據臨床調查，台灣青少年脊椎側彎的發生率約在5-10%，脊椎側彎一般可用前彎測試來檢測：請病人兩腳併攏打直，往前彎曲身體，再從受測者的後側進行觀察，若肩胛骨有一高一低的情況，就要懷疑有脊椎側彎的可能。

台中榮總神經外科主治醫師陳楷元表示，脊椎側彎根據側彎的數量可分為C型與S型兩種，在榮總治療的15個案例，病患脊椎側彎的角度平均達79.57度，最大甚至可到124度；在手術過後最少都有80%以上的角度改善，最大甚至可達到93%，手術中骨釘置入的準確度最少都有95%以上。