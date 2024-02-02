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「達文西微創手術」累積6千例全國第2！　中榮與業者聯手跨足國際

▲▼ 。（圖／台中榮總提供）

▲台中榮總與直覺公司今天宣布正式簽署合作備忘錄，由中榮院長陳適安（右二）與直覺公司的管理階層共同參與。（圖／台中榮總提供）

記者白珈陽／台中報導

台中榮民總醫院自2008年起，發展全球最先進的機器人輔助手術系統「達文西微創手術系統」，多年來累積近6000例手術量，每年均吸引眾多國內外醫師前來學習。台中榮總與直覺公司2日正式簽署合作備忘錄，將建立相關的學習平台，進一步推動達文西手術進入國際。

台中榮總與直覺公司今天宣布正式簽署合作備忘錄，由中榮院長陳適安與直覺公司的管理階層共同參與，為全國第一家執行達文西手術的全方位觀摩計畫Total Program Observation（TPO），將集結台中榮總的臨床實力、以及直覺公司的創新科技，致力提升台灣微創手術的水平。

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雙方代表均表示，對此次合作的期待與信心，相信結合台中榮總豐富的臨床實力與直覺公司在醫療科技的專業，未來期許在全球微創手術領域佔有領先地位。

台中榮總表示，本次的合作備忘錄，將提供更安全、更先進的醫療服務，協助醫院在經營管理、手術技術及病人照顧等3個層面，取得更全面精進發展。

合作備忘錄內容包括「經營管理合作」，雙方管理階層定期每個月舉辦雙邊會議檢討，分享經營管理方面的最佳實踐，包括手術室效能提升、人員培訓及資源管理等方面，使能夠提供高品質及高效率之達文西手術服務；「醫師合作」透過直覺公司安排國外醫師至本院進行交流與學習。

第3點則是「護理合作」，提供國外護理人員來本院進修學習，強調病人照護的關鍵性，使護理人員能夠更深入達文西手術全期過程，提高臨床護理品質。

▲▼ 。（圖／台中榮總提供）

▲台中榮總與直覺公司簽署合作備忘錄。（圖／台中榮總提供）

台中榮總指出，台中榮總自2008年發展達文西手臂微創手術，領域涵蓋泌尿外科、大腸直腸外科、耳鼻喉科、婦科、心臟外科、胸腔外科、整形外科、一般外科、乳房外科及小兒外科，目前已達近6000例手術，為中南部第一、全國第二，應用範圍則是全國最廣。

台中榮總表示，其中泌尿外科、大腸直腸外科、耳鼻喉科及一般外科，符合國際手術觀摩中心資格，是全國第一家同時擁有4科手術觀摩中心資格的醫院，每年吸引許多國內外醫師前來學習。

台中榮總院長陳適安表示，透過這次簽署合作，期望能夠建立一個充滿學習與分享的平台，進一步推動達文西手術進入國際，為病人提供更安全、更有效的手術治療，為醫護人員提供更佳的學習模式。

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