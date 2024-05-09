以軍準備進入拉法　美國祭出「最大警告」：延遲對以色列提供彈藥

▲以色列軍坦克停在加薩邊境。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

目前以色列大軍朝加薩走廊南部城市拉法持續推進，不僅掌握拉法與埃及之間的邊界關卡，更要求數萬名平民撤出，準備展開攻擊。對此，美國總統拜登放話，一旦入侵拉法，將停止美國對以色列的武器彈砲供應。英媒分析，美國延遲武器供應，無疑是對以色列的「最大警告」。

根據英媒BBC，儘管美國是對以色列擁有真正影響力的國家之一，然而在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯展開突襲、以軍針對加薩走廊展開報復後，以色列總理納坦雅胡卻始終忽視「最親密盟友」美國的大部分建議；也因此，儘管美國政府對以色列的支持立場是鐵定的，但對於以軍未能保護加薩平民表示擔憂。

早在一個月前，拜登在和納坦雅胡通話時已經表明，一旦以色列不允許人道主義援助卡車進入加薩，則他將減少美國對於以色列的支持。如今，美國在面臨國際社會的壓力後所給予的「建議」，大部分都遭到納坦雅胡忽視，也因此美國即將動用能發揮最大影響力的籌碼。

▲以軍在加薩走廊拉法的戰事仍在持續，巴勒斯坦人處於人道危機。（圖／路透）

報導指出，迄今為止美國仍然是以色列最大的彈藥供應國，美國每年依據法律向以色列提供規模38億美元的軍事援助，使得以色列在中東更具優勢，而今年4月美國參眾議院更進一步通過對以色列140億美元的軍事援助。

如今，拜登政府首次延遲向以色列運送軍火，一名美國政府高級官員透露，數千枚2000磅炸彈與其他彈藥已暫停運送。

報導分析，美國之所以決定對以色列發揮「最大影響力」，主要出自於3個原因。

第一，美國與其他西方國家擔憂，以色列針對哈瑪斯的軍事行動，可能會在人口稠密的城市使用毀滅性武器，造成大規模平民傷亡與人道災難。第二，美國政府期盼能夠持續向以色列內閣施壓，支持與哈瑪斯達成停火協議。第三，美國即將於11月進行總統大選，一旦美國持續提供武器給以軍，則部分民主黨人士和年輕人恐怕不會投給拜登。