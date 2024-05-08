「這城市」奪全球第一！擁有最多百萬富翁　35萬人資產破7位數美元

▲紐約有世界上最多的百萬富翁。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

儘管疫情讓財富外流，美國紐約市還是聚集最多的百萬美元富翁，有近35萬人，比10年前多48%，這意味826萬居民中，每24人就有1人資產7位數。

據紐約郵報報導，據移民顧問公司Henley&Partners全球移民最富有城市排名，紐約市有35萬名百萬美元富翁，是全球最多富翁的城市，比10年前多48%，意味著該市820萬居民中，每24人就有至少7位數的淨資產。報告還發現，紐約富翁的比例從2013年開始增加。

據悉，事實上，紐約有60位億萬美元富翁和744位可投資超過1億美元的人。Henley&Partners執行長說，過去幾年，美國的金融資本的增加，受益於股市的繁榮。

而儘管紐約市的一些超級富豪，為了低稅收跟疫情封鎖轉往佛羅里達州，總體來說，2022年54.5萬人離開紐約，同年9.1萬人搬進佛州，不僅如此，近年來還有160家華爾街公司搬出了紐約，有56家把業務單位搬到佛州，從曼哈頓吸走1兆美元（約新台幣32.4兆元）的金融資產，但紐約市的財富還是很驚人。

據悉，加州灣區在排行中拿第二，矽谷地區，包括舊金山等地區，也有超過30萬名百萬美元富翁。新加坡排名第四，倫敦排名第五，而日本東京擠進前10名。

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