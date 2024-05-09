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拜登抨擊川普　未兌現富士康項目承諾

▲▼拜登（Joe Biden）在費城舉行選舉造勢活動。（圖／路透）

▲拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）今天在訪問搖擺州威斯康辛州期間，抨擊總統大選競爭對手川普（Donald Trump）未兌現他對當地的富士康投資項目承諾。

彭博（Bloomberg）及路透社報導，拜登與微軟總裁史密斯（Brad Smith）一同出席威州活動，史密斯宣布微軟計畫斥資33億美元在威州拉辛郡（Racine County）興建一個人工智慧數據中心。

據報導，該廠址將座落於富士康曾選擇進行大規模投資的土地上。這座新廠原是鴻海旗下富士康集團要興建的LCD面板廠廠址。

拜登表示：「我的前任（川普）曾作出承諾。他落空的承諾比兌現的還多，令很多人以及像拉辛郡這樣的社區被拋在後頭。在我的任期內，我們作出承諾並加以兌現。」

2018年，當時仍是鴻海集團董事長的郭台銘與時任美國總統川普同台參加當地面板廠動土典禮，鴻海宣布投資金額達100億美元，川普形容這項計畫是「世界第8大奇蹟」。

不過，富士康2021年改稱將在當地投資6.72億美元，並將新增1454個工作機會，而非上述的100億美元，也非川普政府承諾創造的1萬3000個工作機會。

 
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