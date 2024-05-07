孕婦空襲亡！剖腹救孩「寶寶6個月後被炸死」　加薩一家9人喪命





▲以色列轟炸加薩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩一名孕婦懷胎8個月，卻在去年一場以色列空襲與丈夫雙雙身亡，生前緊急接受剖腹產，把腹中寶寶順利生下來，由祖父母接手照顧。沒想到時隔約6個月，以色列5日深夜11時空襲轟炸祖父母所在的住處，一口氣奪走整個家族9條人命，當中也包括這名孩子，讓家屬心碎不已。

中東之眼報導，哈尼（Hani Mahmoud Qishta）出生於2023年10月23日，但這天也是他父母遭以軍空襲身亡的日子。當時哈尼的母親懷胎8個月待在家中，卻成為以色列襲擊目標之一，傷勢嚴重被緊急送往拉法的醫院，院方做了剖腹產手術救下哈尼，過沒幾個小時，哈尼母親傷重不治，哈尼則由祖父母接手照顧。

哈尼祖父母的家就在拉法的al-Salam社區，家族多名成員都在這裡避難，但這個社區正是以色列軍方6日下令撤離的地點之一。到了5日深夜11時，以色列空襲擊中哈尼祖父母的家，造成哈尼、哈尼的祖父母等9人喪命，其中4人是小孩。





▲巴勒斯坦人命喪以軍轟炸。（圖／路透）

「哈尼生於戰爭，死於戰爭」，哈尼家屬抱著他嬌小的遺體，感到非常心痛，也痛心提問「他們都還沒有充分享受童年生活和婚姻，他們到底是犯了什麼罪？」

以色列軍隊周末至周一的轟炸行動摧毀至少11棟建築物，造成至少22名巴勒斯坦人死亡。在此同時，以色列軍方發放傳單，命令拉法東部地區的人撤離至指定地點，傳單上還寫著「軍方即將對該地區的恐怖組織採取武力行動」。

加薩戰爭開打至今7個月奪走超過3.4萬條人命，其中大多是婦孺。在這次強制驅逐發生之前，拉法是大約150萬人躲避戰火的據點，許多巴勒斯坦人住在帳篷與臨時搭建的房子內。