快訊／以色列宣布占領拉法過境點！　坦克進入加薩畫面曝光

▲以色列軍方坦克7日上午出現在拉法過境點的加薩一側 。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍7日宣布，第401裝甲旅已於周二上午占領拉法過境點加薩一側，已控制主要道路，夜間行動擊殺20名槍手，也找到3個重要地道。根據稍早在社群媒體流傳的畫面，一台坦克7日上午出現在拉法過境點的加薩一側。

以色列時報報導，與埃及接壤的拉法過境點區域目前已與拉法東部的薩拉丁大道（Salah al-Din Road）中斷聯繫，由以色列部隊吉瓦蒂步兵旅（Givati Brigade）控制。巴勒斯坦一名官員向CNN透露，在以色列占領拉法過境點加薩一側之後，人員與物資流動全面停止。

以軍稱在這次的進攻行動中，有一輛滿載爆裂物的汽車朝以軍坦克的方向駛來，這輛汽車已被擊中摧毀。截至目前並無以色列士兵受傷，以軍正在搜索該區域，準備執行更多任務。

以軍表示，拉法地區內的50多個哈瑪斯據點在夜裡遭到以色列空軍襲擊。