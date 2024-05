快訊／以色列宣布占領拉法過境點！　坦克進入加薩畫面曝光

▲以色列軍方坦克7日上午出現在拉法過境點的加薩一側 。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列國防軍7日宣布,第401裝甲旅已於周二上午占領拉法過境點加薩一側,已控制主要道路,夜間行動擊殺20名槍手,也找到3個重要地道。根據稍早在社群媒體流傳的畫面,一台坦克7日上午出現在拉法過境點的加薩一側。

以色列時報報導,與埃及接壤的拉法過境點區域目前已與拉法東部的薩拉丁大道(Salah al-Din Road)中斷聯繫,由以色列部隊吉瓦蒂步兵旅(Givati Brigade)控制。巴勒斯坦一名官員向CNN透露,在以色列占領拉法過境點加薩一側之後,人員與物資流動全面停止。

以軍稱在這次的進攻行動中,有一輛滿載爆裂物的汽車朝以軍坦克的方向駛來,這輛汽車已被擊中摧毀。截至目前並無以色列士兵受傷,以軍正在搜索該區域,準備執行更多任務。

以軍表示,拉法地區內的50多個哈瑪斯據點在夜裡遭到以色列空軍襲擊。

Israeli tanks at the Rafah border crossing this morning pic.twitter.com/Yq0HPlIIGB