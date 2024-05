坦克開進拉法！以色列國旗升起 　加薩另一過境點關閉

▲以色列坦克進入後,拉法過境點原本的巴勒斯坦國旗被扔在地上,並升起以色列國旗。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列軍方7日宣布占領掌控加薩拉法過境點,但這裡也是人道援助物資的主要運輸入口,加薩當局透露,現階段人員進出、準備運進加薩的救援物資流動都已經全面停止。另外以色列也表示,出於安全考量,加薩南部、埃及北部邊界的凱雷姆沙洛姆(Kerem Shalom)邊境站也已關閉。

衛報、中東之眼、路透報導,以色列國防軍自6日晚間以來就在拉法東部地區展開行動,以軍稍早透過官方社群平台Telegram發文聲稱,有情報顯示拉法東部的拉法過境點被用於恐怖主義目的,因此才會鎖定拉法過境點採取行動。根據社群平台X流傳的畫面,拉法過境點原本的巴勒斯坦國旗被扔在地上,並升起以色列國旗。

▲進入拉法過境點的以色列坦克不只一輛。(圖/翻攝自X/Israel Defense Forces)

另有畫面顯示,有以色列軍用車輛沿著埃及、加薩邊境行駛,車上插著兩面旗幟,一面是以色列國旗,另一面是401裝甲旅旗幟。

Israeli military vehicles drive along the Egypt-Gaza border with obnoxiously large flags. pic.twitter.com/5VArNIp7o1