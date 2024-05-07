坦克開進拉法！以色列國旗升起 　加薩另一過境點關閉

▲以色列坦克進入後，拉法過境點原本的巴勒斯坦國旗被扔在地上，並升起以色列國旗。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方7日宣布占領掌控加薩拉法過境點，但這裡也是人道援助物資的主要運輸入口，加薩當局透露，現階段人員進出、準備運進加薩的救援物資流動都已經全面停止。另外以色列也表示，出於安全考量，加薩南部、埃及北部邊界的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）邊境站也已關閉。

衛報、中東之眼、路透報導，以色列國防軍自6日晚間以來就在拉法東部地區展開行動，以軍稍早透過官方社群平台Telegram發文聲稱，有情報顯示拉法東部的拉法過境點被用於恐怖主義目的，因此才會鎖定拉法過境點採取行動。根據社群平台X流傳的畫面，拉法過境點原本的巴勒斯坦國旗被扔在地上，並升起以色列國旗。

▲進入拉法過境點的以色列坦克不只一輛。（圖／翻攝自X／Israel Defense Forces）

另有畫面顯示，有以色列軍用車輛沿著埃及、加薩邊境行駛，車上插著兩面旗幟，一面是以色列國旗，另一面是401裝甲旅旗幟。

Israeli military vehicles drive along the Egypt-Gaza border with obnoxiously large flags. pic.twitter.com/5VArNIp7o1 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 7, 2024

針對拉法過境點現階段的情況，巴勒斯坦邊境與過境管理局發言人奧馬爾（Wael Abu Omar）表示，受到以色列軍事行動影響，旅客與人道物資運輸都已經全面停止。

以色列宣稱擊殺20名哈瑪斯武裝份子，並找到3個重要地道，軍事行動仍在持續進行中。以色列軍方也在記者會上表示，出於安全方面的考量，凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）已於7日關閉，待安全情勢允許之後，將會重新開放。

熟知以色列軍事行動計畫人士向CNN表示，以色列對拉法的行動旨在向哈瑪斯施壓，迫使哈瑪斯同意達成停火與人質釋放條件。