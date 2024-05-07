F-22猛禽戰鬥機空中演練墜毀　美軍調查中

▲圖為F-22猛禽戰鬥機（Raptor）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架F-22猛禽戰鬥機（Raptor）6日上午11時30分墜毀，所幸飛行員並未受傷。已知這架戰機6日有參加空軍國民兵戰機演練，美國空軍現已介入調查，釐清事故發生原因。

Air Force Times引述美軍第165空運聯隊（165th Airlift Wing）說法指出，墜機地點就在喬治亞州薩凡納／希爾頓黑德國際機場，這裡也是舉辦「薩凡納哨兵」（Sentry Savannah）防空作戰演習的地方。喬治亞州薩凡納空軍國民兵基地的指揮官托馬斯（Stephen Thomas）事後發出聲明，感謝所有趕到現場的緊急人員。

薩凡納哨兵演習6日展開，是喬治亞州空軍國民兵主辦的年度演習。第165空運聯隊表示，薩凡納哨兵將持續按照計畫進行。但關於失事戰機受損情形與事故更多相關細節，官方並未多做說明。

美軍4月30日才發生戰機墜毀意外，第49聯隊一架F-16戰隼戰機（Fighting Falcon）才在新墨西哥州霍洛曼空軍基地外墜毀，飛行員受輕傷。

F-22猛禽戰鬥機是單人座的超音速匿蹤戰機，自2005年開始服役，是當代造價最昂貴的戰鬥機之一。美國空軍擁有185架猛禽戰鬥機。