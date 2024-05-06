女大生退租「垃圾滿屋」內褲高高掛　新加坡房仲嘆：折磨我

▲新加坡一名房仲抱怨，三名女大生退租後，公寓髒亂不堪。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

新加坡3名女大生合租公寓，之後因故提早搬走，不僅沒有打掃乾淨，還在屋內留下大量垃圾與私人物品，甚至連內褲也高高掛在原處，讓負責收拾的房仲氣到發文大罵，「感覺她們在以這種方式折磨我。」

新明日報等外媒報導，公寓退租時「垃圾滿屋」，客廳散落著垃圾與塑膠袋，廚房亂擺著用過的餐具碗盤，水槽髒亂不堪，冰箱食物都沒有帶走，衣櫥裡高高掛著女性內褲，廁所燈泡脫落，馬桶裡還有污漬。

【Shin Min Daily News 新明日报今日新闻】内裤高挂，厨房餐具随处放、冰箱食物成堆，三女大学生租公寓后提早搬走，却没清理房子就交房，气得房地产经纪拍视频放上网谴责。 由 Lianhe Zaobao 联合早报發佈於 2024年5月4日 星期六

44歲房仲楊威德透露，去年7月女大生們承租了這間三房公寓，今年4月提早搬離，原本約好時間退租交屋，卻被租客放鴿子，「上門才看到這種狀況」。他之後成功聯繫上其中一名女大生，對方僅回覆要跟室友們商量如何處理遺留物品，但迄今毫無音訊。

楊威德強調，這間公寓在出租前非常乾淨整潔，如今卻被無良租客破壞，恢復原狀可能要花費2000新幣（約新台幣4.8萬元），包括修理燈具、冷氣與水龍頭，還很可能求償無門，「我不明白，為什麼有人可以住在這種環境裡。」他批評3名女大生不負責任，「我可以清理垃圾沒問題，但至少要跟我交代一聲。」