加薩停火談判「現曙光」？ 　路透：以色列初步同意部分條件

▲人們對於4日的停火談判抱持樂觀態度。圖為美國向加薩空投物資。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列與哈瑪斯的停火談判4日在開羅登場，值得注意的是，人們似乎對於這次對話抱持樂觀態度，包括華府與巴勒斯坦。儘管以色列一再強調，不會為了換取人質自由而結束戰爭，但《路透社》引述消息人士說法報導，該國已經同意部分條件。

據悉，以色列、哈瑪斯、埃及、卡達都有參與4日的停火談判，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）也在現場，他之前就曾出席相關對話，而華府也認為，這次談判可能取得進展。

哈瑪斯在研究最新提案之後，帶著正面態度抵達開羅。領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）的顧問諾諾（Taher Al-Nono）表示，他們正以「全然嚴肅與負責」的方式處理新提議，但也重申一項訴求，那就是任何協議都應該包括以色列撤出加薩並且結束戰爭。

諾諾說，「任何將要達成的協議，都必須包括我們國家的訴求，全面和永久地結束侵略、從加薩走廊撤離占領、讓流離失所的人不受限制地回到家園、一項真正的換囚協議，還有重建與結束封鎖。」

▲以色列軍隊朝加薩南部逼近。（圖／達志影像／美聯社）

以色列多次表明，該國核心立場沒有改變，「在任何情況下」，都不會同意與哈瑪斯結束戰爭，換取人質獲釋。一名官員向ABC News表示，「以色列國防軍（IDF）將進入拉法，並且摧毀那裡剩餘的哈瑪斯軍營，不論是否會暫時停火，以利釋放我們的人質。」

不過，一名消息人士向《路透社》透露，以色列已經初步同意部分條件，包括釋放數百名巴勒斯坦囚犯並且停火數周，換取20至33名人質獲釋，「即使不是正式的，這也可能意味著事實上的戰爭的結束，除非以色列藉由某種方式，透過武力或足夠的軍事壓力，讓哈瑪斯讓步。」

一名巴勒斯坦官員也匿名表示，「這次情況看起來比較好，但是否能夠達成協議，取決於以色列是否提供（達成協議的）必要條件。」

根據以色列統計，該國去年10月7日遭哈瑪斯越境突襲後，導致1200人死亡、252人被擄。而加薩衛生部數據顯示，已逾3萬4600名巴勒斯坦人喪生，超過7.7萬人受傷。