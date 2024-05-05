　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薩停火談判「現曙光」？ 　路透：以色列初步同意部分條件

▲▼美國向加薩走廊空投援助物資。（圖／路透）

▲人們對於4日的停火談判抱持樂觀態度。圖為美國向加薩空投物資。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列與哈瑪斯的停火談判4日在開羅登場，值得注意的是，人們似乎對於這次對話抱持樂觀態度，包括華府與巴勒斯坦。儘管以色列一再強調，不會為了換取人質自由而結束戰爭，但《路透社》引述消息人士說法報導，該國已經同意部分條件。

據悉，以色列、哈瑪斯、埃及、卡達都有參與4日的停火談判，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）也在現場，他之前就曾出席相關對話，而華府也認為，這次談判可能取得進展。

哈瑪斯在研究最新提案之後，帶著正面態度抵達開羅。領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）的顧問諾諾（Taher Al-Nono）表示，他們正以「全然嚴肅與負責」的方式處理新提議，但也重申一項訴求，那就是任何協議都應該包括以色列撤出加薩並且結束戰爭。

諾諾說，「任何將要達成的協議，都必須包括我們國家的訴求，全面和永久地結束侵略、從加薩走廊撤離占領、讓流離失所的人不受限制地回到家園、一項真正的換囚協議，還有重建與結束封鎖。」

▲▼以色列軍隊朝加薩南部逼近。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列軍隊朝加薩南部逼近。（圖／達志影像／美聯社）

以色列多次表明，該國核心立場沒有改變，「在任何情況下」，都不會同意與哈瑪斯結束戰爭，換取人質獲釋。一名官員向ABC News表示，「以色列國防軍（IDF）將進入拉法，並且摧毀那裡剩餘的哈瑪斯軍營，不論是否會暫時停火，以利釋放我們的人質。」

不過，一名消息人士向《路透社》透露，以色列已經初步同意部分條件，包括釋放數百名巴勒斯坦囚犯並且停火數周，換取20至33名人質獲釋，「即使不是正式的，這也可能意味著事實上的戰爭的結束，除非以色列藉由某種方式，透過武力或足夠的軍事壓力，讓哈瑪斯讓步。」

一名巴勒斯坦官員也匿名表示，「這次情況看起來比較好，但是否能夠達成協議，取決於以色列是否提供（達成協議的）必要條件。」

根據以色列統計，該國去年10月7日遭哈瑪斯越境突襲後，導致1200人死亡、252人被擄。而加薩衛生部數據顯示，已逾3萬4600名巴勒斯坦人喪生，超過7.7萬人受傷。

 
ET快訊
用餐突「定格」！台中男筷子停空中全身僵硬　全場嚇壞
余苑綺千萬遺產「要拿2證據」才能保！　最糟情況：恐被扣押
大戰前海龍蛙兵挨批「X女」！　正妹幼師認：很受傷
余苑綺「千萬遺產流向」　律師曝1情況：事情就大條了
對流系統正在台灣上空！　防瞬間強降雨
廣東暴雨「城市變內海」　出現超大瀑布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國最胖男子病逝！317kg「塞不進X光機」　險遭醫送動物園

他一踏出家門「慘遭強抱摸鳥」！　噁男公寓蹲點隨機硬上

近5年首次！習近平5日罕見出訪法國　馬克宏料施壓俄烏、貿易議題

俄國擬在「普丁訪中前」取得新戰果！　烏克蘭軍方高層證實

北韓「新聞自由指數」排行比去年進步　媒體人持續水深火熱

加薩停火談判「現曙光」？ 　路透：以色列初步同意部分條件

當街叫賣「妻子屍塊」！他殘殺肢解遺體　被逮突露恐怖微笑

越南555人集體食物中毒！　釀禍麵包每分鐘熱銷2個

全球十大乾淨機場「桃機入選」！　日本稱霸奪4個名次

影／屁孩外送員騎車練習「翹孤輪」　下秒直接撞飛消防員

猩球崛起！說人話、使用武器 進化急遽人類面臨存亡危機！

一人顧店收銀機突開　員工嚇傻呆愣盯著看

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

零經驗從蛋開始養鸚鵡　前期半夜也要起來餵食

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

李榮浩「開100%大眼特效」：好醜啊XD　跟鄧紫棋炫耀「我可以雙眼皮」

千萬超跑狂飆超車國道自撞！　安全氣囊爆開...駕駛路肩求救

林書豪右眼眉角濺血送醫！　林書緯喊話：被打很不合理

余苑綺曾嗆老公「只會授精」鬧離婚　余天找到失聯外孫「今天帶回家」

朴成焄看《淚之女王》結局哭了　尹殷盛太壞「他邊看邊道歉XD」

英國最胖男子病逝！317kg「塞不進X光機」　險遭醫送動物園

他一踏出家門「慘遭強抱摸鳥」！　噁男公寓蹲點隨機硬上

近5年首次！習近平5日罕見出訪法國　馬克宏料施壓俄烏、貿易議題

俄國擬在「普丁訪中前」取得新戰果！　烏克蘭軍方高層證實

北韓「新聞自由指數」排行比去年進步　媒體人持續水深火熱

加薩停火談判「現曙光」？ 　路透：以色列初步同意部分條件

當街叫賣「妻子屍塊」！他殘殺肢解遺體　被逮突露恐怖微笑

越南555人集體食物中毒！　釀禍麵包每分鐘熱銷2個

全球十大乾淨機場「桃機入選」！　日本稱霸奪4個名次

影／屁孩外送員騎車練習「翹孤輪」　下秒直接撞飛消防員

伊能靜幼時受虐「全身潰爛被壓入雙氧水浸泡」！　傷口浮白泡痛到大哭

白營提案封殺「立委赴中納管」　民進黨團：黃國昌剝奪程序正義

快訊／大谷翔平開砲猛打　道奇單場5轟11比2擊垮勇士

獨／畢冊藏洋蔥！安溪國中已逝校犬「可樂」化身天使暖哭網友

英國最胖男子病逝！317kg「塞不進X光機」　險遭醫送動物園

阿北出腳踹男星！　《九龍城寨》謝票現場失控…伍允龍被踢飛倒地

振興觀光中央地方雙管齊下！花蓮率先起跑　帶團最高6萬補助

用餐突「定格」！男手拿筷子停空中全身僵硬嚇壞大家　原因曝光

嗆賴清德放任王義川「躲冷氣房說涼話」　陳世軒：未上台就已傲慢囂張

他一踏出家門「慘遭強抱摸鳥」！　噁男公寓蹲點隨機硬上

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

國際熱門新聞

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

日本少子化加速　未來恐只剩1名兒童

公開求婚現場「驚覺男友出軌」　正宮當場崩潰

好市多會員卡借陌生人！一年後背3罪

以為富翁是流浪漢　男童送1美元獲大禮

越南555人集體食物中毒！　釀禍麵包每分鐘熱銷2個

遊艇「纜繩斷裂」甩向港口　5人瞬間遭殺

大白天的！　公園情侶毯子下激烈扭動

屁孩外送員練「翹孤輪」　下秒撞飛消防員

柬15歲少女「連續3天換3地點」15男輪流性侵

全球十大乾淨機場「桃機入選」！　日本稱霸奪4個名次

巴西一直勸和中國建交　巴拉圭總統：挺台立場堅定不移

才剛架黑布擋富士山！觀光客「找到新地點了」　

更多熱門

相關新聞

聯合國示警：加薩北部面臨全面饑荒　以哈應儘快停火

聯合國示警：加薩北部面臨全面饑荒　以哈應儘快停火

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）執行主任馬侃（Cindy McCain）警告，加薩走廊北部地區已出現「全面饑荒」，並再次呼籲以哈戰爭儘速實現停火。

傳哈瑪斯點頭了！將宣布達成停火協議

傳哈瑪斯點頭了！將宣布達成停火協議

UN：重建加薩恐需80年　成本達4百億美元

UN：重建加薩恐需80年　成本達4百億美元

準備攻拉法！以色列知會美國撤離平民計畫

準備攻拉法！以色列知會美國撤離平民計畫

傳美國施壓卡達　要求「驅逐哈瑪斯領導人」

傳美國施壓卡達　要求「驅逐哈瑪斯領導人」

關鍵字：

以色列哈瑪斯停火談判人質加薩CIA伯恩斯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／NBA湖人前球星驟逝！　享年33歲

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

卡娜赫拉兔兔遊日本「被老鷹抓走」

21歲陪玩「胖貓」生前遭女友榨乾227萬

住男友家「沒穿內衣」被念10分鐘！她超火大

獨守空閨太寂寞！色人妻偷吃小王：又快又硬

00940大換血恐剔除7檔股！投信提前倒貨

向台灣人道謝「超常被回2字」　大陸網友不解！

快訊／大雷雨轟1縣市　今全台下最多

「省電燈泡和LED燈泡」哪個更省？台電解答

婆婆揪人夫回家狂歡！媳婦竟跟小叔亂倫反擊

台積電輪班工程師「薪水曝光」　借錢買房！全場傻

汪小菲出庭「穿金秀賢同款外套」

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

一家三口一起洗澡！恐怖繼父竟性侵女兒

更多

最夯影音

更多

猩球崛起！說人話、使用武器 進化急遽人類面臨存亡危機！

一人顧店收銀機突開　員工嚇傻呆愣盯著看

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

零經驗從蛋開始養鸚鵡　前期半夜也要起來餵食

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面