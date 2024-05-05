俄羅斯：烏克蘭總統澤倫斯基列入通緝名單

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



文／中央社

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）今天報導，莫斯科已針對烏克蘭總統澤倫斯基提出刑事訴訟，並將他打入通緝名單；烏克蘭方面則回應，此舉堪稱莫斯科陷入「絕望」的證據。

路透社報導，俄羅斯內政部資料庫顯示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）被列入通緝名單，但並未說明原因。

烏克蘭外交部指出，國際刑事法院（ICC）去年3月17日也曾就俄烏戰爭對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發出逮捕令。

烏國外交部透過聲明稱，「我們想提醒大家，相較於俄羅斯毫無意義的聲明，國際刑事法院以涉嫌違反戰爭罪為由、針對俄羅斯獨裁者普丁的逮捕令是真實存在的，且可在123個國家執行。」

聲明還稱，俄羅斯此舉「證明俄羅斯國家機器和宣傳機構已陷入絕望，他們已經想不出其他方法來吸引外界的注意力了」。

自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯已對多名烏國和其他歐洲政治人物發出逮捕令。

俄國警方2月將愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、國務卿彼得柯普（Taimar Peterkop），以及立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）打入通緝名單，因為他們遭控「破壞蘇聯士兵紀念碑」。

此外，俄國當局也對去年向普丁發布戰爭罪逮捕令的ICC檢察官發出逮捕令。