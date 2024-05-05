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俄國擬在「普丁訪中前」取得新戰果！　烏克蘭軍方高層證實

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯有意在總統普丁訪中前，於俄烏戰爭取得新戰果。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭軍情局副首長史基比茨基說，俄羅斯企圖在5月9日國定「勝利節」前、或至少在總統普丁訪問中國前，在烏克蘭戰場取得新一波成果。

根據國際間不同媒體引述的消息人士，3月再度贏得俄羅斯總統大選的普丁（Vladimir Putin）擬在5月7日就職典禮後訪問中國，時間可能落在5月中旬。

史基比茨基（Vadym Skibitsky）預測，俄羅斯首先將試圖徹底「解放」烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）。莫斯科已下令，務必在「勝利節」前、或至少在普丁訪中之前，無論如何都要「拿下一點什麼」。

史基比茨基說，俄軍是否達成這個目標、以及達成目標的速度，將影響俄方後續攻勢的方向和時間點。

他指出，烏方的問題「很單純」，就是「沒有武器」。俄羅斯其實已掌握，4月和5月對烏克蘭而言將十分艱困。然而，情勢可能進一步惡化。

烏克蘭首先得保住頓內茨克州察蘇夫雅鎮（Chasiv Yar）。察蘇夫雅位於高點，是俄軍能否進一步攻擊頓內茨克州其他較大城市的關鍵。史基比茨基指出，烏克蘭能否保住此要地，取決於軍備和兵員是否充足。

烏克蘭仍未能穩定局勢，俄軍卻已不再是2022年開戰當年那個傲慢輕敵的組織。史基比茨基說，俄軍現在已有明確作戰計畫，且可在統一指揮下，如一個整體運作。

他評估，俄軍下一波重大攻勢將在5月底或6月初開始，且俄軍將企圖攻下烏克蘭第二大城、位於東北部的哈爾科夫（Kharkiv），以及北部的蘇米市（Sumy）。不過，俄軍發動攻勢的確切時間點仍受烏軍在烏東的防守情況影響。

史基比茨基近日接受英國「經濟學人」（The Economist）期刊專訪，分析俄烏戰爭前景。

他說，俄羅斯投入烏克蘭地面作戰的官兵達51萬4000人。這個數字比北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）4月評估的47萬人要多。

對烏克蘭而言，5月十分關鍵。史基比茨基說，俄羅斯正以「三層並進」手法，試圖讓烏克蘭內部情勢更不穩定。

第一層是軍事。史基比茨基說，經過數月政治角力，美國國會終於通過軍援預算，但軍援得歷經數週才能抵達前線。即便軍援抵達，這也不意味烏克蘭必定能有效抵禦俄羅斯。

第二層是資訊戰。史基比茨基舉例，俄羅斯試圖妨礙烏克蘭動員，並挑戰烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的掌權正當性。澤倫斯基的法定任期在今年5月20日結束，但烏克蘭憲法允許在戰爭時期延長總統任期，未明文規定延長期限。

第三層是俄羅斯竭盡所能在國際間孤立烏克蘭，包括透過俄羅斯在各國經營的網絡。

此外，烏克蘭的軍事動員面臨不少難題，包括之前長達數個月的國內政治角力和基輔當局的猶疑不定。

儘管自去年12月起情況稍有起色，史基比茨基不敢過度樂觀、宣告危機解除。烏克蘭官員擔憂，新一波兵員將普遍缺乏戰鬥動力。唯一能讓烏方「稍感安慰」的是，俄羅斯也面臨類似難題。

史基比茨基不認為烏克蘭能單靠戰場成果贏得勝利。即便俄軍被迫退到烏克蘭邊界，戰爭也不會就此結束。戰爭終究需以簽訂條約結束；在此之前，交戰雙方將持續尋求為自己贏得最有利的談判位置。史基比茨基評估，與俄羅斯有意義的談判最快只會在2025年下半發生。

他估計，俄羅斯的軍工業產能至2026年初就會陷入成長停滯，原因包括材料和工程師短缺。俄羅斯和烏克蘭都有可能陷入武器用盡的困境，問題只在誰會最早面臨這樣的狀況。若所有因素不變，烏克蘭將是最早彈盡援絕的一方。

史基比茨基認為，歐洲的態度和作為是最大變因。若歐洲國家終究無法做到提升軍工業產能，以協助烏克蘭，他們遲早會成為俄羅斯的下手目標。

即便是北約憲章第5條規範的集體防禦義務、以及北約的東翼駐軍，最終也可能禁不起考驗。史基比茨基表示，北約可能需要長達10天的反應時間，而俄羅斯可以在7天內拿下波羅的海國家。

烏克蘭的英勇犧牲讓其他歐洲國家多了幾年時間準備，以應對俄羅斯威脅。史基比茨基說，問題是歐洲是否將回報烏克蘭，讓烏克蘭得以撐下去。

他說，烏克蘭別無選擇，將繼續戰鬥，因為「我們想要活下去」；然而，戰爭的結局不只取決於烏克蘭本身。

 
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