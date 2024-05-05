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巴西一直勸和中國建交　巴拉圭總統：挺台立場堅定不移

▲巴拉圭總統潘尼亞與日本首相岸田文雄會面。（圖／路透）

▲巴拉圭總統潘尼亞與日本首相岸田文雄會面。（圖／路透）

文／中央社

巴拉圭總統潘尼亞本月2日在首都亞松森接受日本讀賣新聞專訪時表示，他迫切希望日本與南方共同市場立即展開「經濟夥伴協定」談判，並在台灣議題上表明挺台立場堅定不移。

潘尼亞（Santiago Peña Palacios）與日本首相岸田文雄在巴拉圭時間本月3日舉行領袖峰會，讀賣新聞是在峰會前一天專訪潘尼亞。

南方共同市場（Mercosur）是由巴西、阿根廷及其他南美洲國家組成，今年上半年由巴拉圭擔任輪值主席國。本次巴拉圭與日本雙邊峰會焦點，在於推動南方共同市場與日本展開經濟夥伴協定（EPA）談判。

巴拉圭目前是台灣在南美洲唯一的邦交國。

潘尼亞談到國內外要求與中國建交的壓力時指出：「我們相信，我們與日本和美國的關係應成為（抵擋這類壓力的）後盾。支持巴拉圭，也將是支持台灣。」他不忘呼籲日本擴大投資當地，以及開放日本肉品市場。

潘尼亞談到巴拉圭與台灣的雙邊關係時說：「我們對台立場堅定不移。然而，我方立場愈堅定，其他國家試圖瓦解巴台關係的壓力就愈大。」

他還透露，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）一直建議巴拉圭與中國建交。

潘尼亞坦承國內壓力來自農業團體。巴拉圭雖是黃豆和牛肉出口大國，卻無法出口牛肉至中國，還需仰賴阿根廷等第三方國家協助黃豆出口。

去年巴拉圭總統大選期間，反對派候選人呼籲與台灣斷交。潘尼亞透露自己的內心掙扎說：「問題在於我們還能堅持多久？我們還得承受多少伴隨痛苦的壓力？」

他強調：「如果我們能證明與台灣維持邦交符合國家利益，巴拉圭就能成為指引其他國家的燈塔。」

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