19歲少女留學英國追夢！24歲親夫「幻想遭綠」　亂刀砍死嫩妻

正在接受抗癌治療的英國凱特王妃(Kate Middleton)23日傳來喜訊,獲英王查爾斯三世授予「名譽勳位」(Order of the Companions of Honour),以表彰她多年來為大眾服務貢獻。凱特也開創百年歷史,成為第一位獲得此榮譽的王室成員,可見公公查爾斯對她的重視。