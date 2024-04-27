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19歲少女留學英國追夢！24歲親夫「幻想遭綠」　亂刀砍死嫩妻

▲▼19歲印度少女留學英國追夢！24歲親夫侮蔑外遇　亂刀砍死嫩妻。（圖／推特）

▲少女丈夫懷疑她出軌，亂刀砍死女方。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

英國一位24歲印度籍男子2023年因吃醋亂刀刺死年僅19歲妻子，行兇後更冷靜地撥打緊急電話自首。據調查，被害人2022年持學生簽證到英國留學，而兇嫌則是在2023年跟隨妻子的腳步搬到英國住，但卻也因此導致死者長期處於身體與精神的家庭暴力虐待，最終遭殺害。

根據《每日郵報》報導，19歲的Mehak來自印度旁遮普省的一個村莊，她2022年11月持學生簽證前往英國，然而24歲丈夫Sharma則因為與妻子分隔兩地，沒有安全感，經常奪命連環Call，只要對方漏接電話就會生氣，就連妻子表示在和母親通話，也會要求對方截圖證明。

一系列的控制行為在2023年6月Sharma搬到英國後越發嚴重，男方的言語和行為不但越來越暴力，甚至因此對妻子展開精神和身體上的雙重虐待，導致Mehak生活在家暴的恐懼中。

死者還曾經被兇嫌扭斷手臂、打巴掌，並摔爛手機。Mehak曾在2023年9月打電話給母親表示，丈夫掐住她的脖子。Sharma曾數度威脅Mehak稱，只要她敢報警，就會殺死Mehak的母親與兄弟姊妹。儘管如此，長期遭到家暴的Mehak早已無法忍受，並在2023年9月12日、10月22日、10月23日報警表示，自己遭到家暴。她甚至無奈直言，「我現在什麼都不需要，只是要讓人們知道，如果哪天我出了什麼問題，一定是他做的。」似乎早就暗示丈夫未來的殺人行徑。

Mehak慘死的數個月前，經常頻繁打電話給她的母親Madhu Bala，並表示Sharma正在騷擾她。2023年10月29日，Mehak頻繁聯絡母親，她甚至在電話中說，「Sharma不可能變成好人，這是我人生中最糟糕的一天，他一直汙衊我有外遇。」

據悉，Mehak的留學簽證是由Sharma的父母出資，這也導致了她無法與丈夫完全切斷關係。Sharma於2023年10月29日傳簡訊給Mehak稱，「上帝會懲罰妳，因為妳欺騙我。回家看看我會做什麼。親愛的，妳的謊言已經被識破。我知道和妳在一起的那個男人是誰了」等。

直到當天下午4時15分，Sharma自行打電話給緊急救援單位，並坦言他殺了妻子，不過直到最後一刻仍在侮蔑妻子不忠，企圖為自己的惡行開脫。經過搶救，Mehak最終仍不治身亡。

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