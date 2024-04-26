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威尼斯「5歐元入城費」上路首日超混亂！　當地居民被迫跟著排隊

▲▼義大利威尼斯4月25日開始收取入城費。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利威尼斯4月25日開始收取入城費。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

義大利威尼斯為了解決過量遊客問題，從4月25日開始向不過夜的一日遊觀光客收取5歐元的「入城費」，但規定上路首日卻陷入混亂，除了搞不清楚狀況的遊客外，就連住在當地的居民也被迫跟著排隊接受檢查，現場還有500位居民上街抗議收費。

根據《衛報》報導，威尼斯從25日開始向入城不過夜的一日遊觀光客收取5歐元（約台幣175元）的入城費，而上路當天威尼斯聖露西亞車站（Santa Lucia）卻陷入一片混亂，部分遊客不知道需要繳交費用，也有人不會使用系統，需花費更多時間讓現場人員指導操作。

▲▼義大利威尼斯4月25日開始收取入城費。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼威尼斯從25日開始向入城布過夜的一日遊觀光客5歐元（約台幣175元）的入城費。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼義大利威尼斯4月25日開始收取入城費。（圖／達志影像／美聯社）

截至25日下午已經有1.57萬人支付入城費用，而在威尼斯過夜的遊客雖然不必支付入城費，但仍必須上網登記豁免。來自愛爾蘭的遊客麥肯娜（Yvonne McKenna）說，她知道過夜可以豁免，但不知道出示住宿證明是不夠的，所以她和老公就在現場花了10分鐘上網登記。

另外來自英國的遊客里德爾（Natalie Liddell）則認為，5歐元並不會讓遊客望之卻步。另一位來自捷克布拉格的遊客嘉娜（Jana Plevova）表示，同樣來自觀光大城的她同意這筆費用，「布拉格也受到過度旅遊所困，所以為了保護這裡的美景和建築，花5歐元並不算多。」

▲▼義大利威尼斯4月25日開始收取入城費。（圖／達志影像／美聯社）

▲入城費開始試行當天有超過500位居民上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

威尼斯平均每天會湧入4萬名一日遊旅客，為了解決過度觀光問題，威尼斯入城費制度首波試行將從4月25日開始至7月中旬，一共29天，主要是國家法定假日與周末期間實施。旅客支付費用後就能獲得一枚QR code，經過火車站、廣場、知名景點的入口或市內各抽查點時，須出示條碼才能通行。

QR code有效時間為每日上午8時30分至下午4時，違規的旅客將面臨50至300歐元（約台幣1750元至1萬500元）的罰款，外加10歐元（約台幣350元）的規費。

不過，當地許多居民對此制度並不領情，上路當天有超過500位居民上街抗議，發起人托尼內洛（Federica Toninello）表示，這個制度完全沒有滿足居民需求，甚至讓生活更加不方便。

儘管威尼斯人不用支付入城費，但為了「證明」自己是當地人，就必須同樣排隊出示QR code進行檢查，就連通勤者和學生也不例外，讓居民大罵不切實際。另外也有批評人士認為，威尼斯是全世界第一個需要付費進入的城市，創了全球先例，也違反了義大利憲法和歐洲自由遷徙的原則。

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