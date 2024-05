德化工廠大火！濃煙夾劇毒「氰化氫 」蔓延　當局急籲關緊門窗

▲ 金屬公司工廠竄出大火及濃煙。(圖/翻攝自Berliner Feuerweh)

記者陳宛貞/綜合外電報導

德國一間向烏克蘭提供武器的公司旗下化工廠3日發生大火,黑煙籠罩柏林西南部上空。當局呼籲附近居民緊閉門窗,否則恐怕吸入致命的氰化氫 (Hydrogen Cyanide)。

綜合《德國之聲》等德媒及《每日郵報》,柏林利希特費爾德區(Lichterfelde)的迪爾金屬公司(Diehl Metal Applications)金屬技術工廠3日上午發生火警,大樓被橘紅色烈焰及濃濃黑煙吞沒,據稱還傳出多次爆炸聲。

Today, on the southwestern outskirts of #Berlin, the #Diehl Metal Applications plant in the Lichterfelde district caught fire. There, they carry out refining and galvanization of metals.



Reportedly, a fire occurred at a metallurgical plant of the defence-industrial company… pic.twitter.com/f4vzdiMxx0