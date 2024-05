飛機疏散最壞示範！　乘客「堅持拿行李」撲街慘摔畫面曝光

▲乘客逃生堅持拿行李。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

日本航空一架客機今年1月在東京羽田機場,與日本海上保安廳飛機發生擦撞,整架飛機起火燃燒,但機上379名乘客全數平安逃生,其中一個關鍵因素,就是所有乘客都按照規定沒有拿行李。然而委內瑞拉有一架客機的乘客,卻做了最差示範,幾乎所有人在逃離時都帶著行李,嚴重拖慢逃生速度,影片也在網路上瘋傳。

Following an APU failure aboard a @laserairlines MD-80, passengers were evacuated due to smoke in the cabin. Regrettably, most passengers exited with their carry-on luggage, resulting in avoidable hazards. pic.twitter.com/7FsfZ3Zkuk