飛機疏散最壞示範！　乘客「堅持拿行李」撲街慘摔畫面曝光

▲乘客逃生堅持拿行李。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本航空一架客機今年1月在東京羽田機場，與日本海上保安廳飛機發生擦撞，整架飛機起火燃燒，但機上379名乘客全數平安逃生，其中一個關鍵因素，就是所有乘客都按照規定沒有拿行李。然而委內瑞拉有一架客機的乘客，卻做了最差示範，幾乎所有人在逃離時都帶著行李，嚴重拖慢逃生速度，影片也在網路上瘋傳。

Following an APU failure aboard a @laserairlines MD-80, passengers were evacuated due to smoke in the cabin. Regrettably, most passengers exited with their carry-on luggage, resulting in avoidable hazards. pic.twitter.com/7FsfZ3Zkuk — Enrique Perrella (@Enrique77W) April 29, 2024



綜合外媒報導，委內瑞拉雷射航空（Laser Airlines）一架MD-82班機4月28日從馬拉開波（Maracaibo）起飛，準備飛往加拉加斯（Caracas），結果機艙門關上準備要起飛時，機身突然冒出濃煙，空服員緊急進行疏散，機身兩側充氣滑梯展開，機上92人陸續從機艙滑下。

從其他乘客拍下的疏散影片可以看到，幾乎所有逃生的乘客都帶著他們的隨身行李。其中一名女子在抱著行李箱滑下滑梯時，因為重心不穩，繼續向前衝出，結果「撲街」摔倒。

除了這名女子外，還有其他乘客在滑落時．也跌坐在機場地面上，雖然並未受傷，卻也拖慢了疏散速度。

專家指出，在恐慌和自我利益權衡之下，人們很可能做出錯誤行為，但客機逃生時一定要遵從空服員指示，攜帶行李是完全錯誤的，「逃難的每一秒都很重要，假如每個乘客都拿起一件小小的個人物品，飛機很有可能在下一秒就被火球吞噬。」