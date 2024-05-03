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俄24歲男演員「軍方徵兵處」外自焚死亡　俄媒：與女友吵架導致

▲▼俄羅斯一名年僅24歲的男演員帕利岑（Ruslan Palitsyn）在聖彼得堡徵兵中心外自焚身亡。（圖／翻攝自X、Telegram）

▲俄羅斯一名年輕男演員在徵兵中心外自焚身亡。（圖／翻攝自X、Telegram）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯年僅24歲的男演員帕利岑（Ruslan Palitsyn）被俄媒指他最近在聖彼得堡的一處徵兵中心外自焚，全身有90%部位受到程度不一的燒傷，送醫後已經身亡。據報導，他選擇做出極端行為可能與分手女友有關，目前尚不清楚他是否收到將被派往烏克蘭戰場的入伍徵召令。

根據英國鏡報報導，帕利岑從西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克市（Krasnoyarsk）來到聖彼得堡（St Petersburg），在社交媒體上自稱是一名舞者、音樂家和表演者，並提到自己曾在戲劇作品中演出過一些小角色中，也參與過大型廣告活動。

▲▼俄羅斯一名年僅24歲的男演員帕利岑（Ruslan Palitsyn）在聖彼得堡徵兵中心外自焚身亡。（圖／翻攝自X、Telegram）

▲俄媒指出，帕利岑輕生原因與軍隊無關，可能是和女友吵架後想不開。（圖／翻攝自X、Telegram）

據親克里姆林宮的俄羅斯媒體報導，帕利岑1日晚間在聖彼得堡市中心一處軍事登記和徵兵處辦公室外自焚，事發前，他曾與女友發生爭執，輕生選擇應與軍隊無關。女友向俄媒表示，帕利岑平時有毒癮，並不是稱職的男友，最近和她鬧分居，已經搞消失2周，在這次爭執前也很常因為忌妒心太重而對她發脾氣。

報導指出，帕利岑被送往醫院，全身有90%受到不同程度的燒傷，情況危急，治療一天後不幸去世。女友直到1日接獲警局電話時才知道帕利岑出事。不過也有部分俄媒表示，女友透露帕利岑過往就有過輕生的念頭。目前俄國執法部門仍在調查此事。

▲▼俄羅斯一名年僅24歲的男演員帕利岑（Ruslan Palitsyn）在聖彼得堡徵兵中心外自焚身亡。（圖／翻攝自X、Telegram）

▲有關帕利岑自焚事件多家俄媒也說法不一，目前仍有待執法部門進一步調查。（圖／翻攝自X、Telegram）

據鏡報補充，2023年9月也曾有一名俄羅斯男子選擇在中部梁贊市（Ryazan）一處公車站自焚，而且事發前一刻還大喊「我不想去前線！」。男子全身也有90%部位被燒傷，所幸警方及時撲滅火勢，隨後將他送往附近醫院急救。

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