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變態殘忍韓男！「當著女友媽面前」砍死女友　檢方憤怒公開長相

▲▼26歲韓男金睿兒不甘願被分手，憤怒砍死小5歲的女友。（圖／水原地方檢察廳）

▲26歲韓男金睿兒不甘願被分手，憤怒砍死小5歲的女友。（圖／水原地方檢察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道華城市今年3月發生一起讓受害者母親極為痛心的兇殺慘案！一名年僅26歲、仍在就讀大學的金姓韓男不僅對女友控制欲超強，甚至還不時對女友拳打腳踢，彷彿視為玩物，女友受不了後找母親陪談判分手，豈料金男盛怒之下竟砍殺女友和女友母親，導致女友傷重身亡。

根據韓媒《News1》，南韓自從今年1月通過「特定重大犯罪身上公開法」，依法向大眾公開罪犯的姓名、年齡、性別、居住地等詳細資訊後，水原地方檢察廳更因此開創先例，搶在本月5日召開委員會討論，並於今（22）日公開金姓男子詳細資訊，此案罪犯為26歲的大學生金睿兒（無對應漢字，音譯），長得是一副人模人樣。

報導指出，金睿兒所居住的住商混合公寓單人套房位於京畿道華城市峰潭邑臥牛里，由於懼怕男友再度對她動手動腳，年僅21歲的小女友A某便帶上46歲的母親B某前往金男住處談判分手，然而過程中三人卻爆發激烈口角。

金睿兒和女友是在就讀同一所大學的機緣下相識相戀，然而金男卻不斷懷疑女友出軌，因此要求隨時檢查女友手機，平常更是對女友暴力相向，在女友開口要求斬斷孽緣，他更是爆粗口威脅，「只要妳跟我分手，我就把妳殺了，然後跟著輕生。」

金睿兒懷抱著強烈的怨恨，於是他拿起藏在住家的凶器，狠狠砍向女友A某的腹部與胸部，就連女友的母親B某也跟著挨刀，母女倆身受重傷，在經過送醫搶救後，A某還是因為重傷而回天乏術。

金睿兒赤腳走向社區警衛室要求撥打112專線報警，最後被警方當場逮捕。檢方關係人士表示，將會協助死者家屬處理喪葬、治療、心理諮商等費用。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

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