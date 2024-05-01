高壓水砲夾擊影片曝！　菲律賓控中國海警毀損船隻

記者張靖榕／綜合外電報導

菲律賓當局指控，中國海警船30日發射高壓水槍，造成菲律賓船隻受損，是兩國在南海衝突中首次發生。中國海警則宣稱，菲律賓公務船「侵闖」海域，是依法驅離，菲律賓駁斥中方說詞。

▲▼菲律賓海巡艦艇遭中國海警船夾擊。（圖／翻攝X）



CNN報導，菲律賓海巡署發言人塔列拉（Jay Tarriela）發布聲明，菲國一艘海巡署艦艇偕同一艘漁業局船隻在民主礁（中國稱黃岩島，菲律賓稱帕納塔格礁）附近進行合法海上巡邏時，遭遇4艘中國海警船與6艘中國海上民兵船阻撓。

Yesterday, the Philippine Coast Guard vessel, BRP BAGACAY (MRRV-4410), and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel, BRP BANKAW (MMOV-3004), were assigned to carry out a legitimate maritime patrol in the waters near Bajo De Masinloc. The primary objective of this… pic.twitter.com/5jQkS2g66e — Jay Tarriela (@jaytaryela) April 30, 2024

聲明指出，中方船隻採取危險動作，以高壓水砲攻擊，菲律賓海巡艦艇遭2艘中方海警船以高壓水砲夾擊，導致船隻損壞，欄杆與頂篷都受損。由菲律賓海巡署提供的影片中，顯示2艘中國海警船從2側發射高壓水柱。

聲明表示，菲律賓艦艇此行主要任務是為漁民補給燃料與食物，中國海警對菲國海巡艦艇造成的損壞，就是騷擾菲國船隻的證據，但菲律賓不會因此退卻，仍會堅定支持並確保漁民的權利及安全。

中國海警則在微博發布貼文，稱已經「依法」對「侵闖」黃岩島鄰近海域的菲律賓海巡船、公務船實施「驅離」。

路透社指出，民主礁位在菲律賓專屬經濟海域內，主權不屬於任何國家，然而中國占據民主礁和周圍潟湖超過10年，兩國近年更因此衝突不斷。