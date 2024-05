高壓水砲夾擊影片曝！　菲律賓控中國海警毀損船隻

記者張靖榕/綜合外電報導

菲律賓當局指控,中國海警船30日發射高壓水槍,造成菲律賓船隻受損,是兩國在南海衝突中首次發生。中國海警則宣稱,菲律賓公務船「侵闖」海域,是依法驅離,菲律賓駁斥中方說詞。

▲▼菲律賓海巡艦艇遭中國海警船夾擊。(圖/翻攝X)



CNN報導,菲律賓海巡署發言人塔列拉(Jay Tarriela)發布聲明,菲國一艘海巡署艦艇偕同一艘漁業局船隻在民主礁(中國稱黃岩島,菲律賓稱帕納塔格礁)附近進行合法海上巡邏時,遭遇4艘中國海警船與6艘中國海上民兵船阻撓。

Yesterday, the Philippine Coast Guard vessel, BRP BAGACAY (MRRV-4410), and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel, BRP BANKAW (MMOV-3004), were assigned to carry out a legitimate maritime patrol in the waters near Bajo De Masinloc. The primary objective of this… pic.twitter.com/5jQkS2g66e