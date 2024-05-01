印度議員3000性侵片曝光！　受害女「崩潰掙扎」畫面全都錄

▲Prajwal Revanna被指控性侵多女，大量自拍片外流。（圖／CTRavi_BJP)）

記者王佩翊／編譯

印度國會議員Prajwal Revanna涉嫌性侵多名女性，甚至將過程自拍錄影，而近日他的惡行曝光，有超過3000部的不雅性侵影片在南部的卡納塔卡邦迅速瘋傳，引發公眾憤慨，大批民眾4月30日走上街頭示威遊行。出身自政治世家的Prajwal Revanna至今仍否認指控，而他的父親也被控性侵，但堅稱一切都是政治陰謀。

根據BBC報導，警方目前已經對Prajwal Revanna涉嫌性侵一案展開調查，他被指控性侵多名女性，自醜聞爆發後，他本人雖未對此事發表評論，但他的幕僚已代表辦公室否認相關指控，更稱影片是遭人偽造。

Revanna所屬的世俗黨是由印度執政黨、總理莫迪所屬的人民黨支持的政黨。而他的父親HD Revanna則是卡納塔卡邦下議院議員，同樣也被前員工指控性侵，但他矢口否認指控，並主張一切都是政治陰謀。

世俗黨29日宣布，已暫停Prajwal Revanna的黨籍，值得注意的是，該黨是由Revanna的祖父、印度前總理HD Deve Gowda所創立。卡納塔卡邦首席部長K Siddaramaiah則強調，目前已經根據婦女委員會的要求，成立特別調查小組調查此案。

身為卡納塔卡邦哈桑縣選區議員的Revanna早在2023年6月就曾被控性侵，然而當時他獲得了法院命令，有權禁止媒體報導此案，因為他主張這些性侵影片全是遭人「合成偽造」。然而就在4月26日，卡納塔卡邦哈桑縣選舉的前5天，有上千個存有Prajwal Revanna性侵影片的隨身碟，瞬間在公車站與公園等公共場所擴散。

報導指出，上千部的不雅性愛片全是由Revanna自行拍攝，而在影片中清楚拍到了遭性侵女性的臉部特徵，且有女性掙扎求饒的畫面。在經過被害女子指認投訴後，卡納塔卡邦婦女委員會主任Nagalakshmi Chaudhary已代為向警察局長請願，要求對施虐者採取行動。

一名自稱是Revanna母親表妹的47歲女性曾在Revanna家擔任廚師，她表示，自己曾遭到Revanna與其父親HD Revanna的性侵。她直言，當她剛到那裡工作時，就有6個女傭曾說害怕Revanna，還有其他男員工提醒她要小心父子倆。

她說，「只要妻子不在，HD Revanna就會反覆撫摸我的身體，強脫我的衣服並性侵我。當我在廚房工作時，Revanna則會從後方對我上下其手。」甚至連她的女兒也受害。為此，4月30日有大量婦女團體高舉Revanna的肖像，走上街頭抗議其惡行。